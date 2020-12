Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’inverno si avvicina velocemente. Le temperature si abbassano e mettere il corpo nelle condizioni di reagire bene al freddo imminente è molto importante. L’alimentazione gioca un ruolo di primo piano in questo periodo, per poter rafforzare il corpo e permettergli di convivere bene con il freddo. Ecco allora cosa mangiare se si vuole stare al caldo durante l’inverno.

Due cose importanti da fare

Per attrezzare bene il nostro corpo a vivere i rigori invernali, ci sono due cose da fare: assumere più calorie e rafforzare il sistema immunitario. Se non si prendono le giuste quantità di calorie e si trascurano le nostre difese, siamo destinati a subire la sferza del freddo e i malanni di stagione.

È un’alimentazione che deve essere ben bilanciata proprio per evitare di consumare troppi cibi grassi che possono dare problemi al cuore, oppure caricare l’organismo di tossine che il fegato fatica a smaltire.

Ecco cosa mangiare se si vuole stare al caldo durante l’inverno

Sono tre i cibi da privilegiare nel periodo freddo. Prima di tutto bisogna mangiare caldo e preferire tutti quei piatti che si mettono a tavola fumanti. I minestroni, le zuppe e gli stufati rientrano pienamente in questa categoria. Sono un misto di legumi e cereali che sono la base della sana cucina contadina. Sicuramente quella che ci vuole in questo periodo.

Inoltre molti legumi come le lenticchie sono ricchi di ferro, un elemento che ci permette di ridurre la sensazione di freddo. Invece mangiare i cereali è come accendere una stufa nel nostro corpo, perché forniscono calorie. Largo allora a riso, pasta, pane, farro e tanti altri.

Difendersi dal freddo

Diamo un aiuto al nostro sistema immunitario consumando le verdure di stagione che in questo periodi sono: bietola, broccoli, carciofi, cardi, cavolfiori, cavolini di Bruxelles, verza, cicoria, patate, spinaci e zucche. Sono tutti ricchi di sali minerali e vitamine, proprio quello che ci vuole per il sistema immunitario. Insieme a cipolle, aglio, scalogni, carote, sedano, ravanelli possono essere abbinati alla carne e al pesce.

Non poteva mancare la frutta secca che si trova in abbondanza in questo periodo. Mandorle, arachidi, nocciole, noci, sono tutti prodotti molto calorici e che apportano zinco e vitamina E molto importante per proteggere la pelle dal freddo.

Da non dimenticare la frutta fresca, in particolare gli agrumi, che sono una fonte insostituibile di vitamina C molto utile per le difese immunitarie.

Questa alimentazione ci permette di vivere bene il periodo di freddo e di proteggere il nostro corpo dai malanni di stagione.