La tecnologia è entrata a far parte di ogni nostra piccola routine quotidiana. Se da un lato ciò facilita la vita per innumerevoli aspetti, dall’altra c’è il rischio di adagiarsi troppo e fare affidamento a questo tipo di dispositivi anche per le cose più semplici. La nostra memoria viene infatti sempre meno spesso stimolata e come un muscolo diminuisce via via le sue capacità. Dunque, ecco cosa mangiare per avere una memoria di ferro.

Affinché l’organismo possa espletare le funzioni fisiologiche al meglio è necessario che ognuno si affidi ad un’alimentazione sana ed equilibrata, nonché completa. Bilanciare i macronutrienti e avere una corretta idratazione aiuta, tra le altre cose, ad avere una mente allenata. In particolare, i seguenti alimenti sarebbero in grado di migliorare la memoria.

Frutti rossi

I primi da annoverare nell’elenco sono i frutti rossi, come more e mirtilli, naturalmente ricchi di flavonoidi. Questi ultimi aiutano la circolazione dell’ossigeno nel sangue che, a sua volta, contribuisce a migliorare la performance del cervello.

Uova

Pochi conoscono l’importanza che ricoprono le uova nel processo di stimolazione della memoria. Ebbene le uova contengono la colina, una sostanza in grado di rendere più efficiente la comunicazione tra neuroni e quindi di migliorare le capacità mnemoniche.

Pesce azzurro

Il pesce azzurro è famoso per dare vigore alla memoria. Infatti il cervello umano si compone per circa il 60% da grassi, gli stessi contenuti nel pesce azzurro, che è naturalmente ricco di omega 3. Questi ultimi favoriscono il passaggio delle sostanze nutritive tra le cellule del sistema nervoso, coadiuvando così i processi mnemonici.

Vitamina B

Anche la vitamina B aiuta a migliorare il livello di attenzione e a contrastare la stanchezza mentale. Si trova nella carne, ma anche in pasta, pane, riso e cereali.

Caffè e fosforo

Infine ricordiamo il caffè che oltre ad essere un eccitante, è una sostanza in grado di stimolare la memoria. Così come Il fosforo, un macro-elemento capace di contrastare la stanchezza mentale e quindi di migliorare le energie psichiche. Dunque ecco cosa mangiare per avere una memoria di ferro.