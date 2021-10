Prima di andare in palestra, fare esercizi o di allenarsi in qualcosa che sia yoga, nuoto, tennis, o danza dobbiamo comunque assumere un quantitativo di energie corretto.

Ma non tutti i cibi sono uguali. Alcuni, infatti, rischiano di appesantirci e farci svolgere male l’allenamento. Altri invece non ci saziano. Quindi bisogna fare attenzione a cosa assumere sia a pranzo sia a merenda prima della nostra sezione di sport. Il tempo, la quantità e la tipologia possono fare la differenza.

Ecco cosa mangiare come spuntino prima dell’allenamento o della palestra per non sentirsi appesantiti.

Evitiamo cibi pesanti, non esageriamo con le porzioni e idratiamoci molto

Sebbene in molti preferiscano digiunare, prima di cominciare sarebbe fondamentale assumere una quantità di macronutrienti adeguata sia nel pranzo che nello snack.

I carboidrati sono un’ottima fonte di energia per i nostri muscoli. Cereali integrali con yogurt, frutta o verdura ci aiutano a usare al massimo le riserve extra di energia nei muscoli, il glicogeno. Questo tipo di carboidrati, infatti, viene assorbita dai nostri muscoli sia per un uso più rapido e immediato, sia per uno più prolungato.

In questo modo riusciremmo a sostenere allenamenti anche più lunghi e pesanti.

È ottimo anche assumere proteine che risultano utili per ricostituire e riparare i muscoli a fine allenamento. Come i precedenti, anche i grassi sono fondamentali. Durante l’esercizio aerobico, infatti, se i nostri muscoli hanno ossigeno adeguato riescono ad usarli come energia.

Se abbiamo tempo prima dell’allenamento, quindi 1-2 ore prima, possiamo fare uno spuntino combinato con più tipi di macronutrienti. La quota glucidica deve essere fornita da alimenti con alto contenuto di amido e di facile digestione come crackers, grissini, fette biscottate. Quindi un pacchetto di crackers con del formaggio spalmabile che permette di unire carboidrati, proteine e grassi. Possiamo anche abbinare della frutta con del formaggio.

Un’altra soluzione è dello yogurt (magari greco ricco di grassi sani) con cereali o muesli. Oppure della ricotta accompagnata a una mela cotta. Se invece a pranzo siamo stati particolarmente leggeri per motivi di tempo, possiamo anche scegliere l’abbinamento hummus e piadina integrale. Anche in questo caso la combo è proteine e grassi della famosa crema di ceci assieme ai carboidrati complessi della piada.

Se invece abbiamo poco tempo, oppure dobbiamo fare un break tra un allenamento e l’altro, dobbiamo scegliere uno spuntino che sia per lo più fonte di carboidrati.

Scegliamo quindi una banana o delle fette di mele. Un toast o due fette biscottate con della marmellata possibilmente bio. Oppure un mix di frutta secca che ci dà un apporto calorico di fibre, carboidrati e grassi sani utile per il nostro imminente carico di lavoro.

Evitiamo in ogni caso di abbondare troppo con le porzioni e di assumere carboidrati semplici o cibi pesanti come fritti o patatine. È importante inoltre mantenersi sempre idratati. In particolare è necessario assumere 1 litro circa 3 ore prima dell’allenamento e 300 ml entro mezz’ora prima dell’allenamento. Questo specifico passaggio è fondamentale perché un’eccessiva sudorazione conduce alla disidratazione.

Possiamo anche sostituire l’acqua pura con acqua e sali minerali, oppure tè e tisane che aiutano comunque a mantenersi in idratazione.