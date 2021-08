Educare e insegnare precetti ai bambini non è certo cosa semplice. È necessario sempre saper misurare toni e parole. Per questo la maggior parte delle volte abbiamo bisogno di un qualche metodo, come È tempo di dire addio al disordine nella cameretta dei bambini grazie a questo infallibile metodo educativo e Come stimolare e invogliare i bambini alla lettura con semplicità e in modo divertente. Fortunatamente, molto spesso, vengono in aiuto le storie: trame coinvolgenti in grado di divertire ma anche di trasmettere degli insegnamenti. In più, oggi, possiamo usufruire non solo delle favole da narrare, ma anche dei film d’animazione, una rappresentazione vera e propria, dunque in grado di intrattenere totalmente.

Non è raro, infatti, che gli stessi forniscano valori morali rendendoli realmente percepibili oltre che piacevoli. Ma naturalmente, data la vasta gamma di cartoni animati, prima di proporli è necessaria una selezione. In questo modo saremo sicuri di mostrare esempi positivi e appropriati, oltre che di poter trascorrere una bella serata in famiglia.

Ecco cosa guardare insieme ai bambini per insegnare loro l’importanza della fiducia e dell’altruismo

I bambini di oggi saranno gli adulti di domani, ed è giusto dotar loro di sani principi. In un mondo sempre più egoista e attento al proprio utile, fondamentale è guidarli verso gli altri. È risaputo che la medicina scenda meglio se accompagnata da uno zuccherino, dunque dobbiamo far sì che l’apprendimento sia brioso e non pedante. In nostro aiuto viene Raya e l’ultimo drago, cartone animato disponibile su Disney+.

Il mondo di Kumandra è ormai spezzettato in vari regni, ognuno ostile all’altro. Inutili i tentativi di Benja, padre di Raya, di riportarvi armonia. I conflitti esplodono a tal punto da riportare in vita i Druum, famigerati mostri che trasformano tutto in polvere e in statue. Già in passato era successo, ma allora vi erano quali protettori i draghi ormai estinti. Divenuto di pietra il genitore, Raya decide di partire alla ricerca dell’ultimo drago, Sisu, che secondo una leggenda dovrebbe essere ancora vivo.

La protagonista intraprenderà un lungo viaggio nel tentativo poi di riunire tutti i pezzi della Gemma Drago, disseminati nei vari regni. Tale impresa la porterà più volte a scontrarsi con Naamari, colei che divenuta sua amica da bambina e che avendo tradito la sua fiducia, è causa dello scompiglio imperante.

Il film

Raya e l’ultimo drago è una rappresentazione fantasiosa del mondo odierno ma con tutti i suoi difetti. Kumandra cade in rovina proprio per l’egoismo dei suoi abitanti, divisi dalle proprie ambizioni alquanto personalistiche.

Il film, partendo da un tale disastroso stato di cose, conduce alla riscoperta dell’altro e a superare i propri pregiudizi al riguardo. Mostra come in fondo siano più i punti in comune che le differenze, e soprattutto come ognuno debba potersi affidare al prossimo per potersi salvare.

Allo stesso tempo ha una trama avvincente ed emozionante, il che comporta una forte partecipazione degli spettatori, siano questi grandi o piccini.

Ecco quindi cosa guardare insieme ai bambini per insegnare loro l’importanza della fiducia e dell’altruismo. Il messaggio giungerà forte e chiaro, in modo piacevole e divertente, consentendo di trascorrere una serata travolgente insieme.