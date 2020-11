Tanto è diffusa la presenza dei gatti nelle famiglie quanto il numero delle persone che, purtroppo, ne sono allergiche. Il vero “colpevole” non è, però, l’amico a quattro zampe ma la proteina “Fel d1”, contenuta per la maggior parte nella saliva del gatto. Spesso si parla dell’allergia al pelo del gatto in quanto il felino leccandosi corpo e zampe per pulirsi, deposita la proteina incriminata sul suo pelo.

I sintomi più comuni in caso di allergie sono: una forte lacrimazione, starnuti frequenti, prurito e rossore agli occhi.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Vediamo, quindi, come comportarsi in caso di allergia al gatto. Esistono, infatti, alcuni rimedi efficaci per ridurre i sintomi. In tal modo non si sarà costretti a rinunciare alla presenza di un micio né si dovrà evitare il contatto con oggetti “contaminati”, quali golf e divani su cui gli amici a quattro zampe si sono accucciati.

Ecco cosa fare se si è allergici al gatto

La prima cosa da fare è dedicarsi ad una pulizia costante ed approfondita delle zone maggiormente frequentate dal micio. Si consiglia di foderare i divani con coperture apposite da cambiare settimanalmente.

Inoltre si suggerisce di spazzolare i tappeti e pulire la lettiera del gatto muniti di guanti e mascherine, in modo di evitare di venire a contatto con sostanza allergeniche.

Anche spazzolare di frequente il micio e trattare il suo pelo con detergenti appositi si rivela molto utile.

Il rimedio naturale

Infine segnaliamo un rimedio naturale che è ritenuto notevolmente efficace: l’olio di Perilla. La Perilla è una pianta erbacea molto utilizzata come ortaggio in Cina e Giappone. Studi clinici recenti ne hanno confermato l’efficacia nel trattamento di molte patologie allergiche, dalla dermatite atopica all’asma bronchiale.

Il suo utilizzo, cioè, riduce notevolmente la produzione di istamina, che è la causa scatenante della rinite e del bruciore agli occhi tipico delle allergie. Questa pianta è considerata, infatti, un antistaminico naturale che, a differenza degli antistaminici sintetici, si può assumere senza alcun effetto collaterale.

Solitamente l’olio di Perilla si ingerisce in capsule, una a prima colazione e una a cena per circa un mese. Si consiglia di ripetere il ciclo durante i cambi di stagione, periodo in cui solitamente le allergie si manifestano.

È importante, in conclusione, sottolineare che l’olio di Perilla non cura le patologie allergie ma semplicemente ne allevia i sintomi.

Ora che si è scoperto cosa fare se si è allergici al gatto, non si dovrà più rinunciare alla gioia che dona la convivenza con un dolce micino.