Quante volte ci si accorge di non avere il pane, solo quando un gustoso secondo è pronto da portare in tavola? Quante volte sarà capitato a tutti di sbirciare nei più segreti angoli della cucina in cerca di un pezzetto di pane? E quante volte cracker e taralli sono stati il sogno di una ricerca fallimentare?

Da adesso niente paura: ci sono un paio di soluzioni che risolvono il problema.

Ecco cosa fare se manca il pane all’ultimo momento.

Focaccine senza lievito

Prendere una zuppiera e versarci quanta farina si trova in dispensa, magari mezzo chilo. Aggiungere un filo di olio extra, un pizzico di sale e amalgamare con dell’acqua tiepida, finché il composto non è sodo. A questo punto mettere a riscaldare una padella antiaderente con un filo di olio, stendere un pezzettino di impasto e adagiarlo in padella. Dopo trenta secondi girate la focaccina e dopo altrettanti sarà pronta. In cinque minuti di preparazione e cinque minuti di cottura si hanno cinque deliziose schiacciatine.

Si può aromatizzare l’impasto a piacere con del rosmarino, del pepe, delle curcuma o altre spezie.

Il risultato sarà sorprendente. Forse a volte queste focaccine si preferiranno persino al pane fresco comprato dal fornaio.

Pan bagnato al forno

Se nello scandagliare la madia si trova un po’ di pane secco, ecco fatto.

Accendere il forno a 250 gradi. Mentre entra in temperatura, mettere in ammollo i pezzi di pane secco in acqua, per cinque minuti. Prendere il pane bagnato, condirlo con olio, sale, pepe, rosmarino e metterlo in forno. Dopo cinque minuti la cucina sarà invasa da un profumo irresistibile e il pane sarà pronto. Anche questa soluzione può essere adottata per scelta, magari insaporendo il pane bagnato con altre erbe aromatiche come la salvia, l’alloro o spezie come la paprika.

Le soluzioni proposte in questo articolo sono di facilissima realizzazione, ottime per qualunque secondo piatto e molto gustose.

Quindi ecco cosa fare se manca il pane all’ultimo momento.