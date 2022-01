Tra i problemi di salute di cui possono soffrire i nostri amici pelosi, i disturbi allo stomaco sono certamente tra i più frequenti. Possono manifestarsi soprattutto con il vomito. Ma se il nostro amico felino ha appena vomitato, che cosa dobbiamo fare per assicurarci che possa tornare in salute il prima possibile? Ci sono alcune semplicissime regole da seguire.

Se è una palla di pelo, generalmente non c’è da preoccuparsi

Tutti sappiamo che i gatti si puliscono leccandosi, e così facendo ingurgitano del pelo, che a volte espellono vomitando. Se il gatto ha vomitato una semplice palla di pelo, non preoccupiamoci, dovrebbe ristabilirsi subito.

Controlliamo il disgustoso contenuto

Ci tocca tapparci il naso e controllare il contenuto del vomito. Se sono presenti sangue, parassiti visibili, oggetti di plastica, fili o altri contenuti sospetti è imperativo rivolgersi a un veterinario, che ci saprà consigliare sul da farsi. Se invece si tratta soltanto di cibo mal digerito, generalmente il problema si risolve da solo. Ecco cosa fare per aiutare il nostro amico a rimettersi al più presto.

Ecco cosa fare se il gatto vomita per farlo tornare in salute il prima possibile

Per prima cosa, è opportuno non tentare di far mangiare il gatto per alcune ore. Rimuoviamo quindi la ciotola del cibo. Lasciamogli però sempre disponibile quella dell’acqua. Dopo aver vomitato, infatti, il nostro amico potrebbe essere disidratato e aver bisogno di bere. Trascorse due o tre ore, possiamo passare alla fase successiva. Ecco cosa fare se il gatto vomita per farlo tornare in salute il prima possibile.

Proviamo con un cucchiaino di cibo magro e non condito

Per riportare il micio a una dieta solida, proviamo prima con piccole quantità di un cibo leggero. Ad esempio, scegliamo della carne magra, come quella di pollo. Facciamola bollire, poi aspettiamo che si raffreddi e tagliamola in piccoli pezzi. Offriamone un cucchiaino al gatto. Se dopo un’ora il gatto non ha avuto reazioni avverse, offriamogliene un altro cucchiaino. Continuiamo così per circa 24 ore, poi il gatto potrà riprendere una dieta normale.

Controlliamo però anche che il gatto non abbia diarrea. Se si manifesta, oltre al vomito, anche diarrea che non passa nel giro di poche ore, è necessario rivolgersi a un veterinario. Non prendiamo l’iniziativa di dare al gatto farmaci che non conosciamo, e soprattutto non diamogli farmaci contro la diarrea per uso umano.

Osserviamo il comportamento igienico del nostro amico. A volte potrebbe fare i bisogni fuori dalla lettiera. Se il gatto la fa fuori dalla lettiera, probabilmente è per questo motivo.