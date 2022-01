Chi ha la fortuna di dividere la propria vita con un cane si sarà chiesto almeno una volta perché Fido dorme così tante ore. Per nostra fortuna non è quasi mai un problema. I cani non hanno un ritmo sonno-veglia come il nostro. E, al di là delle differenze fra razze, possono dormire anche più di 10 ore al giorno. Se però il tempo del sonno supera le 12-14 ore, dovremmo iniziare a indagare. Ma niente paura. Ecco cosa fare se il cane dorme sempre e i segnali da non sottovalutare se teniamo alla sua salute. L’osservazione sarà il primo passo. Il secondo sarà quello di rivolgersi al veterinario di fiducia o a un centro specializzato in disturbi comportamentali.

Sono due i segnali da non sottovalutare quando parliamo di sonno del cane. Ovvero la quantità di ore dormite e la qualità del riposo.

La prima cosa che dobbiamo sapere è che il bisogno di dormire varia a seconda dell’età e della razza del cane. Non soltanto alcune specie sono più “pigre” e necessitano di più sonno. Anche i cani anziani e i cuccioli tendono a dormire di più e in alcuni casi possono arrivare anche a 20 ore. Se il nostro animale rientra in una di queste categorie, non dovremmo preoccuparci più di tanto. In caso contrario dobbiamo tenere gli occhi aperti e monitorare la situazione.

Ora che abbiamo analizzato il tempo del riposo, è il momento di indagare sulla qualità e su alcuni particolari comportamenti.

Quando dobbiamo preoccuparci se il cane dorme tanto

Sono molteplici i segnali di disagio che Fido potrebbe darci mentre dorme. Il primo è che potrebbe rinunciare ai giochi che più gli piacciono per continuare a stare sul divano a dormire.

Attenzione anche al ritmo dei pasti. I cani sono animali estremamente abitudinari e se alle ore degli spuntini continuano a dormire e faticano a svegliarsi, dovremmo indagare.

Un altro aspetto da non sottovalutare sono le dormite improvvise. Ovvero i momenti in cui il cane si addormenta di colpo, magari mentre mangia o dorme. In questo caso il rischio è quello che possa soffrire di narcolessia.

Se, infine, l’aumento delle ore di riposo coincide con altri problemi come perdita dell’appetito e irregolarità intestinali, dovremmo recarci immediatamente dal veterinario.

Le possibili cause

Nel migliore dei casi, se il cane dorme troppo, potrebbe essere semplicemente una questione di noia. Proviamo a tenerlo sveglio con attività stimolanti o con l’esercizio fisico e forse riusciremo a risolvere il problema.

Cause più gravi, invece, potrebbero essere infiammazioni e dolori articolari e malattie come il diabete canino o l’ipotiroidismo. In questi casi sarà l’esperto di fiducia a indicarci il percorso diagnostico da seguire.

