Il sugo al pomodoro è uno di quei condimenti che s’impara a fare subito perché è semplice, versatile e ci salva da un piatto di pasta in bianco.

Sia nel caso della ricetta di famiglia sia nel caso di una rivisitazione gourmet, l’importante è scegliere ingredienti di qualità.

Un altro aspetto da non sottovalutare, poi, è il mix di prodotti che utilizziamo per insaporirlo.

Indispensabili sarebbero il basilico, da aggiungere a fine cottura per evitare l’amaro, la cipolla per un leggero soffritto e il sale.

Quest’ultimo, però, è quello che ci potrebbe dare realmente del filo da torcere.

Infatti, se per sbaglio avessimo abbondato un po’, ci troveremmo ad avere a che fare con un sugo che è diventato troppo salato, diffusissimo disastro culinario.

Tuttavia, non c’è bisogno di entrare nel panico perché, come scopriremo in questo articolo, avremmo diversi trucchetti a disposizione per rimediare.

I consigli di nonna

Ricordiamo che quelli più antichi e conosciuti sono 2.

Il primo consiste nel correggere la salinità con dello zucchero da aggiungere a piacere, ma poco alla volta, per evitare un eccesso di dolcezza.

Il secondo consiste, invece, nell’aggiungere al sugo dell’acqua, 2-4 mestoli e continuare la cottura fino a quando non si sarà riaddensato.

Ma se volessimo evitare di allungare troppo il sugo, rischiando di renderlo brodoso, o di utilizzare un dolcificante?

Ci sarebbero altri due stratagemmi che potremmo valutare non tramandati dall’esperienza delle nonne ma figli dei tempi moderni.

Ecco cosa fare quando il sugo è troppo salato per una pasta al pomodoro da chef senza aggiungere zucchero o acqua

Per recuperare un sugo salato in corso d’opera, mettendo al bando zucchero e acqua, in nostro soccorso arriverebbe la patata.

Questo tubero americano sarebbe in grado di fare piazza pulita del sale in eccesso, assorbendolo e bloccandolo all’interno della sua pasta gialla.

Per regalare al sugo anche un tocco di dolcezza in più potremmo utilizzare la patata dolce, quella arancione.

In alternativa, andrebbero bene anche le novelle oppure le vecchie.

L’importante sarebbe utilizzarne solo una che sia bella grossa.

Dopo aver scelto il tipo di patata più idoneo a svolgere questo compito, dobbiamo pelarla e aggiungerla al sugo fino a fine cottura.

Per toglierla, poi, ed evitare di spezzettarlo, possiamo infilzarlo delicatamente con un forchettone e tirarlo su con l’aiuto anche di una schiumarola.

Un sostituto dello zucchero, inoltre, potrebbe essere la carota, che oltre a portare dolcezza, contrastando il surplus di sale, può essere utile contro l’acidità.

In questo caso ci servirebbe una carota grossa per ogni litro di salsa da pelare e aggiungere a pezzettoni fino a cottura ultimata.

Infine, se gradissimo le pietanze piccanti, un’idea potrebbe essere aggiungere un pizzico di peperoncino.

Quindi, ecco cosa fare quando il sugo è troppo salato per pasta al pomodoro da chef senza aggiungere zucchero o acqua.

Consigli extra

Se avessimo abbondato con quel cucchiaino in più di sale potremmo anche:

ricordarci di aggiungerne di meno nella pasta;

servire la pietanza “insugata”, ossia aggiungendo un filo d’olio EVO a crudo;

evitare di aggiungere altri condimenti salati a metà cottura e lasciare il sugo al naturale.

