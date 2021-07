I nostri nonni le usavano sempre. Oggi per fortuna stanno ritornando gradualmente di moda. Forse perché i cibi cotti al loro interno hanno un sapore antico e autentico che ci catapulta nel passato. O forse semplicemente perché si sta rivalutando il piacere delle cotture lente. In ogni caso è il momento giusto per comprare delle nuove pentole in terracotta.

I vantaggi di queste pentole

Cucinare nelle pentole in terracotta ha sicuramente i suoi pro e contro. Il sapore dei piatti è paradisiaco, la cottura lenta ci riporta ai sapori del passato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ma visto il loro materiale le tempistiche saranno parecchio lunghe. Perché è vero che la terracotta trattiene più a lungo il calore e mantiene bene la cottura ma per poter scaldare queste pentole ci vorrà più tempo.

Ecco cosa fare prima di utilizzare le pentole di terracotta per la prima volta

Se abbiamo appena acquistato un tegame in terracotta è importantissimo fare questi passaggi. Questo perché al primo utilizzo bisogna preparare il materiale in un modo specifico. Per evitare odori o sapori strani e che le pentole si crepino dopo averle usate.

La prima cosa da fare è mettere la pentola a bagno in acqua fredda per almeno 24 ore

Questo passaggio è fondamentale, impedirà alla pentola di rompersi a contatto con il calore. Dopo le 24 ore la tiriamo fuori e la lasciamo asciugare per bene.

La capovolgiamo ma in modo che l’umidità non rimanga intrappolata. Questo procedimento serve a ridare idratazione alla terracotta.

Curare l’interno

Una volta asciutta passiamo a curare bene l’interno. Dovremo sigillare i buchini che si formano naturalmente in modo che il cibo non rimanga intrappolato.

Prendiamo uno spicchio d’aglio sbucciato e lo strofiniamo bene all’interno della pentola. Lasciamola asciugare per almeno 4 ore.

Per finire laviamola come faremmo con una comune pentola ma con poco detersivo. E facciamola asciugare bene.

Quindi ecco cosa fare prima di utilizzare le pentole di terracotta per la prima volta. Ora siamo pronti a preparare i nostri manicaretti.

Ricordiamoci, però, di mettere uno spargifiamma quando la usiamo sui fornelli. Così la pentola non si rovinerà e il calore sarà più uniforme.

E se la lasciamo in ammollo per qualche minuto prima di ogni utilizzo eviteremo che si rompa o secchi troppo.

Approfondimento

Cuocere a fuoco spento con la terracotta, si può ed ecco perché