Ci troviamo, anche se ancora per poche settimane, nella stagione in cui i nostri amici a quattro zampe soffrono maggiormente le condizioni climatiche. Se infatti le piogge autunnali o il freddo invernale non provocano loro troppi problemi, il caldo estivo al contrario si rivela una minaccia da non sottovalutare.

Gestendo biologicamente le alte temperature in maniera completamente differente dalla nostra, infatti, i cani non sempre hanno le armi per poter affrontare l’afa e le conseguenze del caldo. Sta a noi padroni, dunque, prendere tutte le misure precauzionali del caso e assicurarci sempre che fido non stia male.

Piccole attenzioni

Tutti siamo a conoscenza degli atteggiamenti altamente pericolosi in questi casi. Non lasciare mai il cane in macchina è il primo su cui fare attenzione, ma anche farlo uscire nelle ore più calde potrebbe rivelarsi un comportamento insidioso.

Nello specifico, però, oggi non vogliamo parlare di cosa non fare, ma di una piccola attenzione da prendere e da svolgere abitualmente durante il periodo di caldo. Così da assicurarsi che il cane sopporti il caldo anche nel periodo della nostra assenza, che sia esso più o meno prolungato. Nel prossimo paragrafo sveleremo di quale si tratta.

Ecco cosa fare prima di uscire da casa per proteggere il cane dal caldo

Come dicevamo, gli animali, seppur domestici e parte integrante del nucleo familiare, rimangono ovviamente esseri viventi appartenenti ad un’altra specie. Percepiscono le cose in modo diverso da noi. Non a caso, poco tempo fa, avevamo visto come incredibilmente i cani non possono vedere questo colore.

Così come la vista anche la percezione dei cambiamenti atmosferici risulta diversa. Il nostro compito, dunque, è quello di informarsi e capire come poter aiutare il nostro animale. A questo proposito, ecco cosa fare prima di uscire da casa per proteggere il cane dal caldo.

Consideriamo, innanzitutto, il fatto che la temperatura che percepiamo noi non è la stessa che percepisce fido. Ci troviamo infatti a diversi centimetri di altezza più in sù di lui e ciò fa una grande differenza. Dunque, se siamo in estate e le temperature sono alte, a prescindere sarebbe utile prendere una precauzione. Ovvero, bagnare con dell’acqua fresca la nuca del nostro animale.

Potrà sembrare inutile, ma in realtà sarà un ottimo modo per aiutare fido ad abbassare la propria temperatura. Difatti, nella nuca si trova il cervelletto, organo che presenta proprietà termoregolatrici. In questo modo, assieme al respiro intenso e ad altri stratagemmi messi in atto, il cane riuscirà a sopportare il caldo. Lasciamolo all’ombra con tanta acqua a disposizione e, al nostro ritorno, lo troveremo riposato e felice di aspettarci.