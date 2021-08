Sarà capitato a tutti di ritrovarsi con quei fastidiosi e antiestetici segni bianchi sulla pelle. La nostra perfetta abbronzatura rovinata dal segno del cordino del costume sulla schiena. Oppure da qualche chiazza bianca per non aver messo bene la crema solare o peggio ancora un’impronta. Rimediare a questi diffusissimi inconvenienti è possibile grazie all’autoabbronzante. Ma non sempre l’applicazione di questo fedele aiutante della tintarella perfetta è impeccabile. Può capitare di ritrovarsi con delle macchie più scure sulla pelle o addirittura arancioni.

L’autoabbronzante in commercio

A seconda della marca che utilizziamo la composizione sarà leggermente diversa. Ma in generale tutti sono in forma fluida o spray. Contengono il DHA che è un carboidrato ottenuto in genere dalla canna da zucchero. Questo componente non agisce direttamente sulla melanina ma solo a livello superficiale. Colorando la pelle non abbronzandola.

Ecco cosa fare per rimuovere le chiazze di autoabbronzante sulla pelle in poche mosse

Ora che sappiamo cos’è l’autoabbronzante vediamo come rimediare in caso di errori di applicazione. Infatti può succedere di stenderne troppo e ritrovarsi color arancione. Oppure di ritrovarsi con qualche chiazza più scura ed evidente. Cosa si può fare?

Succo di limone

Partiamo da un metodo naturale. Si sa che il limone ha proprietà schiarenti, infatti si può usare mischiandolo al balsamo per schiarire una tinta troppo scura. Spremiamo del succo di limone e imbeviamo un dischetto di cotone. Poi delicatamente strofiniamo il dischetto sulla zona interessata. Se abbiamo applicato da poco l’autoabbronzante vedremo che scomparirà velocemente. Ma se è passato un po’ di tempo dall’applicazione ci vorrà un po’ di più.

Se il limone non ha avuto l’effetto sperato si può provare con dell’olio per bambini usando lo stesso procedimento. Dopo sciacquiamo con dell’acqua fredda la zona e applichiamo una crema idratante.

Oppure possiamo usare una miscela di bicarbonato, succo di limone e olio di mandorle. Per creare una sorta di scrub da applicare con movimenti circolari e poi risciacquare con acqua tiepida.

Quindi ecco cosa fare per rimuovere le chiazze di autoabbronzante sulla pelle in poche mosse. Purtroppo questi metodi riescono a schiarire le eventuali macchie ma non a rimuoverle del tutto. Dipende molto dalla composizione del prodotto che abbiamo usato. Se non dovessero sparire del tutto si può provare con un bel bagno in vasca.

