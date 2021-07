Ecco cosa fare per non sentirsi stanchi e non perdere più altro tempo

Quanti Lettori si sentono sempre, continuamente stanchi, senza energia? Di sicuro saranno in molti. Lo stress di tutti i giorni e le vite sempre più frenetiche non aiutano. Ma non sono questi gli unici motivi. Ci sono sei brutte abitudini da evitare per accrescere la propria energia e sentirsi davvero al top.

Bisogna anzitutto partire da un assunto. La medicina ha capito che, crescendo, il corpo umano perde i mitocondri nelle cellule. I mitocondri sono i “motori” che producono energia nelle cellule. A causa di ciò, l’organismo produce meno ATP, la molecola che fornisce energia a tutto il corpo. Questo comporta una progressiva sensazione di stanchezza.

Ma l’età non è l’unica ragione per cui ci si sente affaticati: anche le abitudini e lo stile di vita incidono considerevolmente. Ecco cosa fare per non sentirsi mai stanchi e non perdere più altro tempo a lavoro, in famiglia e nella vita.

Dormire bene per vivere meglio

La prima cosa da evitare assolutamente è dormire poco. Su ProiezionidiBorsa si è parlato spesso dei benefici di una buona notte di sonno e di quanti problemi causino invece le notti insonni. Non si tratta solo di dormire molto, ma piuttosto di dormire bene: una quantità e qualità di sonno adeguata alle necessità di ciascuno.

Al contrario, anche l’inattività è una brutta abitudine. Molti credono che allenarsi significhi stancarsi di più ma la verità è che uno stile di vita che comprende della regolare attività fisica aiuta a regolarizzare i livelli energetici del corpo, aumentandone i livelli base. Questo comporta una generale sensazione di benessere e, sul lungo periodo, di minore stanchezza.

Anche lo stress eccessivo è una brutta gatta da pelare che va gestita al meglio. Situazioni prolungate di pressione a lavoro possono aumentare il livello di cortisolo prodotto dal nostro corpo. Come noto, è il cosiddetto “ormone dello stress”: riduce la produzione di ATP e aumenta le probabilità di infiammazione di muscoli e tendini, provocando dolore.

Infine, è importante imparare a mangiare bene e in modo variegato. Il corpo ha bisogno di una vasta gamma di nutrienti, e questo comprende anche una corretta idratazione. Per tutto quello che riguarda la corretta alimentazione ci si può rivolgere al proprio medico, oppure a un nutrizionista che possa dare i consigli migliori.