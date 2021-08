Come tutti gli anni sta per tornare la famosa notte di San Lorenzo.

Il 10 agosto di ogni anno, infatti, il cosmo è pronto a regalarci uno spettacolo stupendo delle stelle cadenti.

È bene precisare però che non sempre è visibile in questa precisa notte. Ad esempio, quest’anno pare che il periodo migliore per ammirare le stelle cadenti sia tra il giorno 11 ed il 13 agosto.

Ma diciamoci la verità, la notte di San Lorenzo non è solo una notte magica per lo spettacolo che regala. È anche, e soprattutto, l’occasione per organizzare una serata, o meglio ancora una nottata, fuori casa.

Che si scelga il mare o la montagna, lo spettacolo è assicurato.

Non resta quindi che organizzarsi anche perché basta davvero poco per trascorrere una serata indimenticabile.

Ecco cosa fare per la magica notte di agosto che sta per arrivare

Per godere lo spettacolo che le stelle cadenti ci offrono ogni anno basta davvero poco come abbiamo detto. Ossia alzare gli occhi al cielo e avere pazienza. Senza mai distogliere lo sguardo da un punto fisso.

Ovviamente è necessario scegliere un posto poco illuminato.

Portarsi dietro un bel telo e quindi stendersi a terra e aspettare.

Non dimentichiamo però uno spray repellente per zanzare e insetti vari. Così da non ritrovarci il giorno seguente con antiestetiche e fastidiose punture.

Poi non devono mancare le vivande. Anche per questo non c’è bisogno di strafare. Basta un panino o un’insalata di riso, ma va bene anche una frittata.

Non dimentichiamo che lo scopo è quello di vivere una notte magica e non mangiare!

Quindi dobbiamo avere dietro il necessario per stare bene.

Ma ecco lo strumento da acquistare se si ama questo spettacolo

Se siamo appassionati di stelle cadenti. O comunque se ci piace aspettare e vivere questa notte magica, bisogna attrezzarsi al meglio.

Ecco allora cosa fare per la magica notte di agosto che sta per arrivare.

Correre a comprare un telescopio. Non lasciamoci intimidire dall’idea che sia difficile poi utilizzarlo. In vendita, anche su Amazon ce ne sono alcuni modelli davvero facili da utilizzare. Che si configurano molto facilmente e dunque sono adatti sia ai bambini che ai principianti.

Attrezziamoci dunque e godiamoci la notte di San Lorenzo!