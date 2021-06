Esistono degli ottimi rimedi e trucchi naturali che ci aiutano a sviluppare la memoria e la concentrazione. Certo non stiamo parlando di pozioni magiche che infonderanno tutte le nozioni da studiare nella nostra mente. Per imparare occorre ancora studiare! Si può aiutare, però, il nostro cervello, stimolandone alcune aree, a fissare le nozioni.

Oltre alle tecniche mnemoniche che abbiamo suggerito qui, possiamo affidarci a un rimedio naturale, il rosmarino.

Ecco cosa fare per concentrarsi e studiare per la Maturità 2021: uno studio universitario dimostra l’efficacia del rosmarino.

Ecco cosa fare per concentrarsi e studiare per la maturità 2021

Già gli antichi Greci erano soliti adornare il capo degli studenti con coroncine di rosmarino per le riconosciute virtù di potenziare memoria e concentrazione.

Come spesso è accaduto nella storia, ciò che già i Greci e i Romani sapevano, ha oggi avuto il sigillo ufficiale della scienza odierna.

Così è stato condotto uno studio dalla Northumbria University di Newcastle nel Regno Unito che prevedeva la diffusione dell’essenza di rosmarino solo in alcune classi.

Il campione degli studenti è stato scelto random, casualmente, e vi hanno preso parte 66 persone.

La ricerca dimostra che negli studenti presenti nelle stanze “aromatizzate” si è riscontrato un miglioramento delle capacità mnemoniche del 5-7%.

Il dott. Mark Moss, referente del gruppo di ricerca, ha circoscritto il focus della ricerca al miglioramento della memoria prospettica.

Con essa si intende la capacità di ricordare eventi che si verificheranno in futuro (ricordarsi di fare gli auguri per un compleanno). Memoria prospettica significa anche ricordare di svolgere le attività in momenti particolari (ad esempio assumere farmaci ad un’ora prestabilita).

Questo risultato sarebbe spiegato anche da un punto di vista chimico grazie agli esami del sangue eseguiti pre e post esposizione.

Nel sangue degli studenti esposti all’olio essenziale di rosmarino si è riscontrato un composto di 1,8-cineolo in livelli maggiori rispetto alla norma.

Si è dimostrato che questo composto, contenuto anche nell’olio essenziale di rosmarino, interverrebbe nei processi biochimici della memoria.

Basterebbe quindi mettere qualche goccia di rosmarino nel diffusore di essenze quando studiamo per potenziare le capacità mnemoniche.

Ecco, dunque, cosa fare per concentrarsi e studiare per la Maturità 2021!