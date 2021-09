Avere cura delle nostre mani è fondamentale poiché esse sono il primo biglietto da visita quando andiamo al lavoro, ad un pranzo o una cena fuori.

Non è sempre facile prendersene cura in quanto queste sono esposte a sbalzi di temperatura, all’acqua e ai prodotti chimici per la pulizia della casa.

Con il passare del tempo questo può provocare il loro arrossamento e la loro screpolatura, costringendoci ad adottare una soluzione immediata.

Chi pensa che sia necessario andare dall’estetista per avere mani perfette, deve sapere che non è proprio così: esistono prodotti naturali efficaci quanto le creme costose.

È incredibile, infatti, non si pensa che si potrebbe avere le mani sempre morbide grazie a questo semplice ingrediente naturale che tutti hanno in casa.

Ecco cosa fare per avere mani sempre idratate e morbide in autunno a costo zero

Pochi sanno che la polpa di avocado è un’ottima base da utilizzare come impacco per mani screpolate e secche, soprattutto con l’arrivo dei mesi più freddi.

Quando arriva la sera, basterà semplicemente rigenerare le nostre mani con una crema ottenuta con la polpa di avocado ed un cucchiaio di miele.

Poniamo questi due ingredienti in un contenitore, mescoliamo il tutto rendendolo una sorta di purea fino ad ottenere un composto completamente omogeneo.

A questo punto utilizziamolo per massaggiare delicatamente le mani per alcuni minuti.

Indossiamo successivamente un guanto in cotone e facciamo agire l’impacco preparato per circa venti minuti, dopodiché togliamo i guanti.

Dovremo poi solo risciacquare con dell’acqua tiepida e via, le nostre mani saranno già più morbide al tatto.

Sempre utilizzando l’avocado esiste un altro metodo naturale alternativo che sfrutta le sue incredibili proprietà benefiche.

Anche in questo caso schiacciamo la sua polpa, ma questa volta aggiungiamo delle gocce di limone e un tuorlo d’uovo.

Mescoliamo il tutto finché sarà un composto omogeneo e spalmiamolo sulle nostre mani.

Nel caso volessimo rendere la profumazione più gradevole potremo anche aggiungere qualche goccia di un olio essenziale di nostro gradimento.

Infine, dopo almeno venti minuti d’attesa, iniziamo pian piano a risciacquare le mani e ricordiamoci di ripetere questo trattamento naturale almeno una volta la settimana.

Ecco cosa fare per avere mani sempre idratate e morbide in autunno a costo zero e attraverso rimedi totalmente naturali.

Consigli

Per avere le mani sempre morbide è fondamentale idratarsi costantemente, bevendo almeno un litro e mezzo o due di acqua al giorno.

Questo favorisce il rinvigorimento della nostra pelle che avrà un bagliore sicuramente più radioso.

Infine, quando laviamo le mani è consigliato utilizzare un sapone neutro, massaggiando delicatamente il detergente anche tra le dita e fino a raggiungere ai polsi.