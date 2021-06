Il caldo è arrivato. Difatti dopo diverse settimane in cui la primavera sembrava non volerci abbandonare, negli ultimi giorni ha definitivamente tolto il disturbo, lasciando il posto all’estate. Con questa stagione come ben sappiamo cominciano tante attività diverse, come andare in spiaggia ad esempio. Ma inizia anche, ahimè, una delle lotte più faticose e insopportabili, ovvero quella contro l’afa e le alte temperature.

Un pericolo

Da padroni di animali domestici, ed in particolare di cani, tendiamo sempre a non sottovalutare le possibili minacce. È dunque importante che non si rischi di sottovalutare il caldo, in quanto più di altri potrebbe rivelarsi un grande pericolo per il nostro amico a quattro zampe. Il pericolo consiste nel raggiungimento da parte del cane di una temperatura corporea troppo elevata. Sappiamo bene infatti che il colpo di calore, potrebbe portare a delle conseguenze disastrose.

Ecco cosa fare in estate per proteggere correttamente il cane dal caldo pericoloso

Proprio per questo motivo, soprattutto nelle settimane che verranno, dobbiamo prendere delle precauzioni. Che si riveleranno importanti e necessarie al fine di permettere a fido di vivere l’estate nel migliore dei modi, e senza rischiare. Oltre ai consigli che probabilmente già conosciamo, quali ad esempio non uscire nelle ore più calde e mantenere l’animale idratato, oggi vogliamo porre l’attenzione su un atteggiamento in particolare. Se infatti in passato abbiamo avuto occasione di dire che Fido andrebbe bagnato con acqua prima della passeggiata, non ci siamo mai soffermati su come farlo e, soprattutto, dove.

Infatti ci sono delle zone specifiche dove il cane accumula calore, ed è proprio qui che dobbiamo applicare l’acqua fredda. In particolare ci riferiamo alla testa e alle orecchie, ma anche alle zone dove manca il pelo, dunque aree ascellari e inguinali. In questo modo infatti il calore non si accumulerà in queste zone, in quanto sottratto dall’acqua, e anche in presenza di alte temperature il nostro amico a quattro zampe avrà meno rischi di essere vittima del caldo. Dunque ecco cosa fare in estate per proteggere correttamente il cane dal caldo pericoloso.