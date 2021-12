In prossimità delle feste tanti si sposteranno dalla propria casa alla volta di altri luoghi. Ci saranno coloro che vivono lontano dal proprio paese di origine che vi rientreranno per ricongiungersi con i propri parenti. D’altra parte, molti approfitteranno delle ferie per concedersi un soggiorno in qualche località.

D’altronde, in questo periodo, diversi sono i posti allettanti dove trascorrere le festività. Può trattarsi di questi mercatini incastonati nella bellezza incontaminata delle montagne o di questo pittoresco borgo che sembra uscito da un’antica cartolina.

Ecco cosa fare durante un lungo viaggio in auto e ammazzare la noia di grandi e bambini

Molto spesso chi decide di muoversi in vista delle festività lo fa in auto. Ciò capita soprattutto quando durante le vacanze avremo bisogno di un mezzo per poterci spostare. Ma anche nel caso della trasferta di una famiglia intera, perché potrebbe rivelarsi una scelta più comoda e conveniente a livello economico.

Questi viaggi però potrebbero essere già lunghi di per sé e, in questo periodo, la durata potrebbe poi aumentare ulteriormente a causa del traffico. Una circostanza, in vista delle feste, non affatto improbabile.

Seppure si effettuano frequenti soste, la traversata potrebbe non essere piacevole, Oltre a essere stancante, si potrebbe rivelare anche molto noiosa.

Importante dunque trovare qualche modo per intrattenersi assieme ai compagni di viaggio, di modo da far passare il tempo più in fretta.

La prima regola sicuramente è preparare una playlist musicale, magari con canzoni conosciute da tutti coloro presenti in auto. In questo modo, tutti potranno cantarle.

Un’altra opzione è avviare qualche podcast circa argomenti che interessano. O, ancora, inserire qualche bell’ audiolibro da ascoltare.

Come distrarre i bambini in auto

I bambini sicuramente sono ancora più sofferenti e irrequieti degli adulti quando si tratta di passare tante ore fermi in auto.

Più che dare loro telefoni, giocattoli o album da disegno, che richiedono posizioni che potrebbero causare il mal d’auto, meglio trovare giochi alternativi.

Giochi che divertiranno anche gli adulti e che non richiedano strumenti particolari.

Ci si può sbizzarrire davvero, ad esempio a creare una storia tutti assieme. Qualcuno darà il via con una frase, alla quale seguiranno quelle degli altri.

Gioco classico il bingo delle auto, dove vince chi, guardando dal finestrino, individua più auto di un determinato colore o di una determinata casa automobilistica.

Si potrebbe anche fare una sorta di quiz dove indovinare oggetti o persone pensate da un componente della famiglia. Si giungerà alla soluzione ponendo allo stesso diverse domande alle quali dovrà rispondere.

Ecco quindi cosa fare durante un lungo viaggio in auto e ammazzare la noia di grandi e bambini. Con un po’ di preparazione e di fantasia il tempo volerà in modo velocissimo.

