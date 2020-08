Ecco cosa fare con un titolo azionario con dividendo superiore al 4% e potenziale rialzista di oltre il 100%.

Qualcuno potrebbe pensare che la risposta sia banale: comprare subito e godersi i guadagni.

Purtroppo in Borsa non c’è nulla di scontato. Anche con un titolo come ENEL che nel corso degli anni ha sempre offerto ottimi rendimenti ai suoi azionisti. Basti pensare che negli ultimi cinque anni ha offerto ai suoi azionisti un rendimento medio annuo del 25% includendo i dividendi. Un risultato molto interessante che si può migliorare andando a sfruttare tutti i movimenti di medio periodo per uscire dal mercato quando le cose si mettono male.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Dal punto di vista degli a analisti, sebbene il consenso medio sia Outperform, forse questo non è il momento giusto per entrare sul titolo. Anche perché il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione media inferiore al 10%.

Dal punto di vista dei fondamentali, invece, ENEL risulta essere sempre sopravvalutata.

Chiediamo, quindi, aiuto all’analisi grafica e previsionale utilizzando gli strumenti del nostro Ufficio Analisi.

Ecco cosa fare con un titolo azionario con dividendo superiore al 4% e potenziale rialzista di oltre il 100%: le indicazioni dell’analisi grafica

ENEL (MIL:ENE) ha chiuso la seduta del 3 agosto a quota 7,856€ in rialzo del 1,64%% rispetto alla chiusura precedente.

La situazione su ENEL si può riassumere in poche parole: nel lungo periodo le potenzialità rialziste sono enormi. Basti pensare che sul mensile la massima estensione del rialzo in corso si trova in area 18,33€ con un potenziale guadagno di oltre il 100%. Un’ulteriore indicazione in tal senso si avrebbe con una chiusura mensile superiore a 7,8647€.

Nel breve periodo, invece, le cose non sono messe benissimo nonostante il recupero dell’ultima seduta di Borsa aperta. La tendenza in corso, infatti, è ribassista è punta al II° obiettivo di prezzo in area 7,4514€. La massima estensione al ribasso si trova in area 6,9115€. Sono, quindi, questi i livelli dove si potrebbe tornare compratori.

In alternativa, una chiusura giornaliera superiore a 7,9912€ farebbe tornare nuovamente al rialzo la tendenza di breve.

Sul settimanale la chiusura della settimana in corso potrebbe essere molto decisiva. Le quotazioni, infatti, sono a stretto contatto con l’importantissimo livello in area 7,8063€. Una chiusura superiore a questo livello farebbe esplodere al rialzo le quotazioni, in caso contrario sarebbe meglio stare lontani dal titolo.

Approfondimento

Cronaca di un ribasso annunciato ma lunedì si ripartirà già al rialzo: i livelli chiave sul Ftse Mib Future