Prendersi cura di un cane è un’esperienza bellissima e che offre l’opportunità di vivere emozioni importanti e significative. Tuttavia, si tratta a tutti gli effetti di un impegno che prevede da parte nostra la massima attenzione e dedizione.

Difatti, il nostro cane, proprio come un essere umano, può stare male o avere bisogno del nostro aiuto. Dato che non possiamo comunicarci verbalmente, è importante in quanto padroni imparare ad osservarlo attentamente, di modo da capire quando qualcosa non va.

Tante possibilità

A volte risulta molto difficile poter immaginare quale problema stia sperimentando il nostro cane. In quanto, così come accade con i nostri disturbi e fastidi, spesso le cause che provocano un malessere o un sintomo particolare possono essere diverse.

Tutto quello che possiamo fare, quindi, è informarci sui sintomi e le cause più comuni. Così da essere in grado di capire quando sia il caso di rivolgersi a un esperto e quando invece la visita veterinaria possa aspettare.

Ecco cosa fare appena ci accorgiamo che i cani hanno il naso secco

Proprio con questo obbiettivo, ovvero quello di informare il più possibile sui disturbi dei nostri animali, oggi vogliamo parlare di un sintomo molto comune. Svelando quali siano le prime cose da fare per escludere che si tratti di patologie o fastidi più importanti. Difatti, ecco cosa fare appena ci accorgiamo che i cani hanno il naso secco. Scopriamo insieme.

Le ragioni per cui fido non ha il naso umido possono essere diverse. La buona notizia è che la maggior parte di queste non hanno a che fare con cose che devono preoccuparci. Una delle più comuni e probabili, ad esempio, è legata alla disidratazione. Infatti, potrebbe essere che il nostro cane non si stia idratando correttamente e, di conseguenza, mostri un naso completamente asciutto.

Proprio per questa ragione, la cosa ideale da fare nel momento in cui notiamo questo sintomo sarebbe quella di controllare la ciotola dell’acqua. Potremmo accorgerci, infatti, che l’acqua al suo interno sia ormai vecchia o, ad esempio, che i bordi della ciotola stessa siano molto sporchi o macchiati. L’idea è quella di cercare ragioni per cui fido potrebbe non star utilizzando più la ciotola per bere.

Già solamente tramite queste accortezze potremmo incredibilmente risolvere il problema. In quanto, il nostro cane ricomincerà a bere regolarmente dalla ciotola, riuscendo a idratarsi nuovamente e non mostrando più il naso secco. Come possiamo immaginare, questa è solo una tra le tante cause che possono provocare questo sintomo. In situazioni differenti da quella descritta, dunque, suggeriamo di rivolgersi ad un veterinario. Unico in grado di effettuare una diagnosi corretta.

A proposito poi di comportamenti dei nostri animai che non riusciamo a comprendere, suggeriamo ai Lettori di continuare ad approfondire con noi l’argomento. Ad esempio, infatti, pochi mesi fa, abbiamo spiegato le ragioni per cui i cani masticano a vuoto.