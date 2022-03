La primavera con le giornate che si allungano è il momento perfetto per godere delle bellezze delle città italiane. Dalle più piccole alle grandi città tutte sapranno offrirci il meglio.

Nelle maggiori città oltre ai parchi e ai monumenti si potranno visitare anche musei e mostre.

Infatti, in questo rinnovato clima di libertà dal Covid19 anche gli eventi di tipo culturale hanno ricominciato a proliferare.

In tutta Italia sono state organizzate delle mostre molto interessanti che hanno come protagonisti diversi artisti.

Oggi si tratterà in particolare di Tiziano a Palazzo Reale di Milano, Donatello a Palazzo Strozzi a Firenze e Frida Khalo alla Palazzina di caccia di Stupinigi.

Si tratta di tre mostre molto interessanti che riempiranno il cuore di tutti gli appassionati di arte.

Ecco cosa fare a Milano ma anche in queste 2 meravigliose città italiane per un fine settimana ricco di bellezza

La prima mostra di cui si tratterà vede protagonista Tiziano ed è intitolata “Tiziano e l’immagine della donna nel cinquecento veneziano”. Si svolge nel Palazzo Reale a Milano ed è disponibile fino al 5 giugno 2022.

Ad essere esposte sono le opere appartenenti alla Scuola Veneta con Tiziano come protagonista indiscusso. Le donne rappresentate sono di diverso tipo, aggraziate o seducenti, eleganti e ardite.

Si potranno ammirare opere di Tiziano ma anche del Giorgione, Tintoretto e dell’immenso Paolo Veronese.

Opere d’arte tra cui dipinti, sculture ma anche gioielli, libri e abbigliamento. La mostra è molto interessante per capire qualcosa in più riguardo alla condizione della donna dell’epoca.

Donatello

La mostra su “Donatello, il Rinascimento” si svolge a Palazzo Strozzi nel pieno centro di Firenze. Verrà inaugurata il 19 marzo e sarà visitabile fino al 31 luglio. Una mostra che cercherà di delineare al meglio il percorso affrontato dal famosissimo scultore Donatello, dagli esordi fino alla fama.

Un artista che seppe rivoluzionare la scultura in modo del tutto innovativo.

Le opere di Donatello, poi, verranno messe a paragone con quelle di artisti del calibro di Mantegna, Masaccio, Raffaello e Michelangelo.

Da non perdere se si ama la scultura e si apprezza questo artista eclettico e inimitabile.

Frida Khalo

Da ultima la mostra “Frida Khalo through the Lens of Nickolas Muray” alla Palazzina di caccia di Stupinigi vicino a Torino. Da vedere dal 12 marzo al 5 giugno 2022. Una mostra che avrebbe dovuto tenersi nel 2020 ma che fu rimandata a causa dell’aggravarsi della pandemia da Covid19. L’esposizione è consigliata sia a chi ama particolarmente questa artista sia a chi, invece, vorrebbe saperne di più.

Un vero e proprio percorso che permetterà di addentrarsi nella vita della Khalo scoprendone i lati più nascosti.

Dall’amore al coraggio e alla forza che contraddistinsero tutta la vita di questa artista unica nel suo genere. Ecco, quindi cosa fare a Milano ma anche a Firenze e Torino per passare un fine settimana diverso dal solito.