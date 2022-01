Gli esperti di giardinaggio sanno che è possibile riprodurre la maggior parte delle piante in maniera semplice ed economica.

Soprattutto all’inizio ci vorrà un po’ di pazienza dal momento che non tutti i tentativi andranno a buon fine.

L’esito della riuscita o meno dipende da alcuni fattori sia legati alla nostra cura che dalla pianta stessa.

Per quanto riguarda il metodo per moltiplicare le piante non tutte necessiteranno del medesimo. Margotta, talea e propaggine sono i tre modi più diffusi per riempire giardini e balconi di piante senza spendere neppure un centesimo.

Il periodo migliore per procedere varierà a seconda della pianta e della tecnica scelta. Ma anche il periodo invernale tra febbraio e marzo è ottimo per effettuare delle operazioni di questo tipo.

Si tratterà, in modo particolare, delle talee prelevate durante la stagione autunnale ormai pronte per essere sistemate in vaso.

Ecco cosa fare a febbraio per moltiplicare velocemente le piante ma anche il limone e arricchire il giardino

Le talee si ottengono tagliando una parte di ramo della pianta desiderata. Spesso è un’operazione che si effettua in seguito alle potature autunnali. Una volta prelevato il ramo dovrà essere fatto radicare, frequentemente si utilizza una bottiglia di acqua tagliata a metà in cui si inserisce il ramo tagliato.

Se la talea comincia a produrre piccole radici ad un certo punto sarà pronta per essere messa a dimora.

Nel mese di febbraio controllare le talee e, se necessario, metterle in un vaso di dimensioni adeguate. Molto dipenderà dal tipo di pianta che si andrà a moltiplicare, quelle destinate a crescere molto avranno bisogno di vasi più importanti. Essenziale è che abbiano lo spazio necessario per svilupparsi al meglio.

La terra andrà scelta tenendo conto del tipo di pianta, argillosa o sabbiosa con un fondo di cocci o di argilla espansa per evitare marciumi radicali.

Le talee che, invece, hanno radicato e sono già sistemate in terra dovranno essere spostate dal vasetto scelto.

Annaffiarle per facilitare lo spostamento e, prima di procedere, controllare lo stato delle radici. Se si volesse una pianta molto folta si consiglia di tagliare via la parte superiore delle talee per rinvigorire quella inferiore.

La nostra talea, ora nuovo esemplare, dovrà essere sistemata in una zona soleggiata e non troppo fredda. Se si possiede una serra non riscaldata sarà perfetto sistemarle all’interno, tuttavia se le temperature si abbasseranno eccessivamente coprirle con un telo in tessuto.

In alternativa potranno anche essere sistemate in casa ma in una parte non riscaldata come, ad esempio, le scale.

Trucco

Abbiamo visto cosa fare a febbraio per moltiplicare velocemente le piante ma c’è un altro trucco da svelare.

La felicità ci pervaderà nel caso in cui le nostre talee dovessero cominciare ad emettere boccioli di futuri fiori. Tuttavia, per evitare che le energie si vadano a concentrare principalmente sui fiori si consiglia di tagliarli via.

Così facendo la talea potrà continuare nella sua crescita fino a diventare una robusta pianta. Ci sarà sicuramente tempo per vederle fiorire.