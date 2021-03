Anche i cani non amano che gli altri li notino paurosi. Gli uomini di fronte ad un avvenimento che incute paura possono cadere nel panico oppure cercano di dissimulare con una calma forzata. Ci sono delle occasioni in cui i cani hanno paura, ed ecco cosa fa un cane per dissimulare agli altri che ha paura e come aiutarlo.

Cosa fa un cane che ha paura

Un cane che ha paura può assumere diverse posizioni fra cui quella di sottomissione, mettendosi a pancia in su di fronte agli altri simili più forti e dominanti. Può avvertire paura per i botti dei fuochi pirotecnici oppure per i tuoni di un temporale. In questi casi si può nasconde sotto il letto, si accovaccia, tira le orecchie indietro, oppure se ne ha tanta trasforma la sua paura in aggressività e ringhia, abbaia forte senza fine.

Ecco cosa fa un cane per dissimulare agli altri che ha paura e come aiutarlo

A volte anche noi quando ci vogliamo burlare di qualche amico che ha avuto paura gli diciamo “Ha messo la coda fra le gambe”. Proprio prendendo in esempio il gesto del cane di mettere la coda fra le gambe. Per noi il significato è chiaro: il cane mette la coda fra le gambe perché così mostra la sua paura, il suo ripiego psicologico.

Perché il cane mette la coda fra le gambe

In effetti per il cane è esattamente il contrario. Il cane mette la coda fra le gambe non per mostrare la sua paura, quanto piuttosto per coprirla o dissimularla.

Dall’ano infatti si emettono dei sentori che se percepiti dagli altri simili, mostrano chiaramente che si ha paura. Allora il cane per “tappare” questi odori si copre l’ano con la coda.

Come aiutarlo?

Prima di tutto la paura si vince con l’affetto e la fiducia. Se c’è un temporale si attende che finisce e poi lo si accarezza e gli si infonde sicurezza. Se invece la sua paura lo mette in uno stato di alta tensione tanto da diventare molto aggressivo, allora è meglio contattare un istruttore cinofilo per qualche buon consiglio e un aiuto specializzato al cane.

