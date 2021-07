In vacanza se riusciamo a portare con noi il nostro amico a quattro zampe è un’azione giusta per il nostro fido ma può risultare davvero una bella esperienza anche per il padrone. Perché si presenta il tempo di lunghe passeggiate in luoghi diversi dal solito, salti e giochi all’aria aperta.

Ovviamente prima di prenotare dobbiamo sempre chiedere se la struttura recettiva e la spiaggia ammettono gli animali. Ma anche quando ciò è consentito non possiamo non rispettare un certo galateo, soprattutto in spiaggia, per non urtare la serenità dei vicini, e in particolare, ancora di più, se non sono amanti di animali.

Ecco cosa evitare con il cane in spiaggia per non innervosire i vicini

In generale, soprattutto se il nostro cane è un po’ vivace e compagnone, chiediamo sempre ai vicini se gradiscono la nostra presenza.

Anche se abbiamo l’ok dei gestori per l’ingresso degli animali in spiaggia, per delicatezza poniamo questa domanda ai vicini perché eventualmente potremmo scegliere un ombrellone in un’altra posizione. Accanto magari a persone che non mostrano riluttanza verso gli animali.

I bisognini

Quando è il momento dei bisognini occhio a non provare a seppellire il tutto sotto la sabbia. Non è opportuno.

Portiamo al seguito paletta e sacchetti monouso per raccogliere e gettare tutto negli appositi contenitori per i rifiuti. Lo stesso criterio dobbiamo utilizzarlo per qualsiasi residuo, sporcizia o cibo che il nostro pet lascia a terra. Lasciamo tutto pulito.

Evitiamo di spazzolare il pelo

Le operazioni di tolettatura o trattamento del pelo, meglio riservarle ad un altro momento della giornata. Pettinare il cane in spiaggia, ad esempio, potrebbe infastidire chiunque perché magari gli altri vacanzieri si ritrovano i peli sul proprio corpo mentre sono distesi al sole. Assolutamente da evitare!

Educazione innanzitutto

I cani sono molto intelligenti quindi se poniamo loro con grande calma, ponderazione e gradualità delle regole da tenere in spiaggia, certamente capiranno.

Quindi ecco cosa evitare con il cane in spiaggia per non innervosire i vicini. Faremo attenzione a non far saltellare l’animale sotto l’ombrellone, abbaiare o fare piroette. Per farlo sbizzarrire ci basta semplicemente allontanarci da sdraio e lettino per la felicità del cane e la serenità di tutti.