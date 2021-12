Quando esce un nuovo film Marvel, milioni di fan in tutto il Mondo impazziscono per sapere le nuove vicende che riguardano i loro beniamini.

Forse l’eroe più conosciuto di tutti è Spider-Man, grazie anche alla quantità di film che negli anni sono stati realizzati su di lui. Purtroppo, non sempre è facile capire cosa succede se non si conosce bene la storia del personaggio, soprattutto quella cinematografica.

Per esempio, l’attuale Uomo Ragno al cinema è la terza versione moderna del popolare supereroe. Poiché il 15 dicembre è uscito in Italia “No Way Home”, abbiamo allora pensato di proporre una piccola guida per scoprire tutte le novità. Dunque, ecco cosa dobbiamo sapere sul nuovo film di Spider Man per evitare di fare brutte figure con gli amici nerd.

Tre Spider Man

Anzitutto, come si diceva, l’attuale giovanissimo Spider Man è interpretato dall’attore britannico Tom Holland. Le sue avventure sono ambientate nel Marvel Cinematic Universe: lo stesso di Iron Man, Capitan America e degli Avengers. Questo vuol dire che ciò che succede nella trilogia dedicata a questa incarnazione del personaggio – composta da “Homecoming”, “Away from home” e appunto “No way home” – è parte dello stesso universo narrativo di altri film. Tra questi, per esempio, “Avengers: Endgame”, “Capitan America: Civil War” e tanti altri.

Holland è il terzo attore a interpretare l’Uomo Ragno sul grande schermo negli anni Duemila. Il primo, e amatissimo dal pubblico, è stato Tobey McGuire con una fortunatissima trilogia diretta da Sam Raimi, da molti ritenuta la migliore versione cinematografica del personaggio.

Poi è stata la volta di Andrew Garfield con i suoi due “The Amazing Spider Man”. Anche questa saga doveva essere una trilogia, ma i pessimi risultati del secondo film hanno dissuaso la produzione dall’andare avanti. Ebbene, questi due Spider Man, secondo i bene informati, potrebbero tornare in “No Way Home” per dare manforte alla loro controparte più giovane contro diversi nemici.

Spider Man dovrà infatti confrontarsi con le conseguenze di quanto successo in “Away From Home”. Il malvagio Mysterio, prima di essere sconfitto, ha rivelato al mondo intero che l’Uomo Ragno è Peter Parker. Per proteggere sé stesso e la sua famiglia, Peter chiede aiuto al mago Dottor Strange: un incantesimo per far dimenticare a tutto il Mondo questo segreto. La magia, però, avrà una conseguenza inaspettata, aprendo portali su altri mondi.

Il nuovo Spider Man dovrà così confrontarsi con i nemici dei vecchi. Ritroveremo: il Goblin di Willem DeFoe, il Dottor Octopus di Alfred Molina, l’Electro di Jamie Foxx, il Lizard di Rhys Ifans e l’Uomo Sabbia di Thomas Haden Church. Ad affiancarlo, oltre al probabile ritorno di McGuire e Garfield, anche la Mary Jane interpretata dalla brava e splendida Zendaya.