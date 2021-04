L’educazione del cane è un’arte complessa e da non sottovalutare. Richiede fermezza e gentilezza assieme, di essere giocosi ma anche severi. Per questo, a volte pensiamo che sia troppo difficile farlo per conto nostro, e di doverci quindi rivolgere a dei professionisti.

Per fortuna, però, con un po’ di pratica si risolve tutto. Già in un articolo precedente avevamo dato un paio di utili consigli per evitare gli errori più comuni nell’addestramento. Ma ora andiamo a vedere alcuni dettagli davvero importanti e da non farci sfuggire. Ecco cosa dobbiamo fare per evitare incomprensioni con il nostro cane ed educarlo in maniera perfetta

Bisogna educarlo in maniera coerente

Affinché il nostro amico a quattro zampe capisca bene il significato dei nostri consigli, è bene che siamo coerenti. Quindi, se gli facciamo capire che sedendosi a comando poi riceverà un premio, bisognerà premiarlo sempre. Se gli insegniamo a dormire nella cuccia, dobbiamo assicurarci che lo faccia sempre, con pochissime eccezioni, meglio nessuna.

Se invece non diamo coerenza alla nostra educazione, rischiamo che il cane non capisca bene come comportarsi, e quindi non impari. Teniamo a mente questo importante tema, e ci semplificheremo molto la vita.

A ciascuno il suo metodo

Ricordiamo poi che le regole per l’addestramento non sono scolpite sulla pietra. Insomma, cerchiamo di capire che tipo di cane abbiamo davanti. Se è timido, se è intelligente o meno, e magari anche di che razza è. Può infatti succedere che i metodi tradizionali non funzionino con tutti i cani.

E quindi, se non riusciamo a educarli dando loro del cibo come ricompensa, proviamo con qualche gioco che a loro piace. È quindi importante sperimentare un po’, e capire che cosa fare dopo tanti tentativi. Sarà forse un metodo un po’ lungo, ma che alla fine garantisce dei buoni risultati.

Ecco cosa dobbiamo fare per evitare incomprensioni con il nostro cane ed educarlo in maniera perfetta. Basta rendersi conto di alcune cose basilari e riusciremo ad addestrarlo in men che non si dica.