Ecco cosa dicono della tua salute le fossette di Venere.

Ti è mai capitato, guardando la tua schiena allo specchio, di vedere due piccole cavità in fondo? Ecco, quelle sono comunemente chiamate “fossette di Venere”. Si tratta di una particolarità più comune di quello che possiamo immaginare. Queste fossette sono generalmente associate alle donne. In realtà, si presentano spesso anche sulle schiene di molti uomini. Il motivo però della presenza di queste piccole valli è sconosciuto a tanti. Anche le stesse persone che le vedono sulla propria schiena non conoscono la ragione della loro esistenza. Perciò, proviamo a scoprirlo insieme. Ecco cosa dicono della tua salute le fossette di Venere.

Cosa sono?

Chiamate anche “fori di Venere” (o di Apollo, per gli uomini), queste fossette si trovano sul fondo della schiena. Precisamente, le possiamo vedere al di sopra dell’area glutea. Nella credenza comune, le fossette di Venere vengono viste come indicatrici di un corpo perfetto. Tant’è che prendono proprio il nome della dea latina simbolo per eccellenza della bellezza femminile. In realtà le cose non stanno proprio così. Infatti, queste piccole valli, hanno poco a che vedere con la nostra fisicità. Si tratta di una caratteristica puramente genetica.

Ecco cosa dicono della tua salute le fossette di Venere

Dunque, se per i più le fossette di Venere indicano la perfezione di un corpo, la realtà è tutt’altra. Gli specialisti sostengono, infatti, che si tratti di un tratto puramente genetico. Perciò, si nasce con la predisposizione ad averle. Ma, presentare queste fossette, indica anche qualcosa sulla nostra salute? A quanto pare sì. Non ci sono studi certi. Si tratta più di una teoria che gli studiosi stanno ancora cercando di dimostrare. Ma, comunque, si dice che queste cavità siano il segno di una buona circolazione sanguigna.

Perciò, se guardandoti allo specchio le dovessi notare, vanne felice! E se un giorno si dovesse dimostrare che poco hanno a che fare con la circolazione sanguigna? Beh, in quel caso, nessuna paura. Sono comunque considerate un segno sensuale e bello da vedere! Perciò, a prescindere dai risultati, sarà comunque tanto di guadagnato!