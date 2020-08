In molti sottovalutano quanto lo stress influenzi le nostre giornate. Si tratta infatti di uno stato d’animo che ci condiziona a livelli inimmaginabili. Sono diversi gli esperti che sostengono la possibilità di ammalarsi a causa di uno stress eccessivo. Dunque, è necessario sapere come controllarlo e combatterlo. Diciamocelo. Lo stress farà sempre parte della nostra vita, anche se in minime parti. Le vite frenetiche che, bene o male, tutti conduciamo, ci inducono a essere stressati. Ma ci sono dei limiti che non vanno superati. Per scoprire come non oltrepassare il confine, leggi questo articolo. Inizia a eliminare lo stress fin da quando senti la sveglia suonare. Si sa che il buongiorno si vede dal mattino, quindi perché non provare. Ecco cosa devi fare la mattina appena sveglio per combattere lo stress.

Prepara la tua colazione con cura

Quante volte hai sentito dire che la colazione è il pasto più importante della giornata? Beh, nulla di più vero! Il cibo che assumiamo appena svegli è fondamentale. È da questo, infatti, che ricaveremo l’energia necessaria per affrontare la giornata! Prova quindi a scegliere con cura gli ingredienti. Prepara un centrifugato di frutta, mischia yogurt e fiocchi d’avena, bevi un po’ di latte fresco. In questo modo, inizierai la giornata con il sorriso!

Scegli prima di andare a dormire i vestiti che indosserai l’indomani

Trovare i vestiti già pronti sulla sedia appena svegli, riduce lo stress di tantissimo. Non avere l’ansia di dover scegliere un outfit di corsa per poter uscire in orario è di fondamentale importanza. Quindi, perdi cinque minuti la sera, poco prima di andare a dormire. Abbina i capi che più ti piacciono e la mattina risparmierai tempo e fatica. E sarai anche molto più rilassato!

Cerca di bere acqua il più possibile

Bevi sempre molta acqua durante la mattina. Sentirti idratato, ti farà rilassare di conseguenza senza nemmeno che tu te ne accorga. Hai passato almeno 8 ore a dormire, quindi hai perso molti liquidi. Due bicchieri d’acqua non potranno che farti sentire rigenerato. Se presi a stomaco vuoto, poi, saranno anche un ottimo metodo per diminuire il tuo girovita!

Svegliati sempre prima

Cerca di alzarti sempre con una decina di minuti di anticipo. Sapere di avere tempo per prepararsi fa sentire molto tranquilli. Inoltre, se puoi, fai anche una passeggiata di prima mattina. Magari, se il tuo lavoro è vicino, raggiungilo a piedi. Non sai quanto questa abitudine, alla lunga, si rivelerà fondamentale per il tuo equilibrio interiore!

Dunque, ecco cosa devi fare la mattina appena sveglio per combattere lo stress. E tu, adotti già questi accorgimenti?