L’estate è una stagione meravigliosa. Nonostante questo, a volte il nostro corpo fa fatica ad adattarsi al caldo intenso. La stessa cosa vale per i nostri amici a quattro zampe. Soprattutto considerato se sono razze a pelo lungo. Quindi, per prevenire qualsiasi problema di salute e meglio adattare la nostra e la loro alimentazione. Infatti, gli esperti ci suggeriscono tutta una serie di consigli a questo proposito. Ecco quindi cosa dare a cani e gatti per evitare brutte sorprese in estate.

La dieta estiva di cani e gatti

I dottori ci consigliano di rimanere idratati durante l’estate. Questo ci permetterà di non perdere troppi liquidi con la sudorazione evitando colpi di calore. Questo vale anche per cani e gatti. Dobbiamo quindi cercare di tenerli più idratati possibile. Cerchiamo di mettergli sempre a disposizione una ciotola d’acqua ovunque andiamo. Assicuriamoci di farlo soprattutto, se li lasciamo soli in casa per un po’. Evitiamo anche di farli uscire alle ore più calde.

L’idratazione però può venire anche dal cibo. Infatti, gli alimenti che contengono molta acqua sono perfetti per una dieta estiva. Allo stesso tempo, quando cambiamo la dieta dei nostri fedeli amici dobbiamo stare attenti che il cambiamento non sia troppo repentino. Infatti, qualsiasi modifica alla loro dieta andrà fatta gradatamente. Non esageriamo neanche con le porzioni, dal momento che anche loro col caldo hanno meno voglia di mangiare.

Ecco cosa dare a cani e gatti per evitare brutte sorprese in estate

Uno dei cibi per animali più ricchi d’acqua sono le scatolette. Cerchiamole di buona qualità e stiamo attenti ma non lasciarle aperte troppo a lungo. Con le alte temperature infatti potrebbero fermentare velocemente. Un altro modo per dare più acqua attraverso il cibo e offrire frutta e verdura. Queste non devono comunque superare il 5% della dieta e ci sono alcune cose che cani e gatti non dovrebbero mai mangiare. Ad esempio, evitiamo avocado, uva, agrumi, frutta secca, patate, cipolla, aglio, porri e melanzane. Oltretutto, dobbiamo assicurarci di togliere sempre il seme dai frutti che diamo i nostri animali. Questi potrebbero rischiare di strozzarli e alcuni sono proprio velenosi.

Una vera e propria novità può essere l’aggiunta di uno o due cucchiai di yogurt al giorno. Oltre a contenere acqua lo yogurt può favorire la digestione. Però, evitiamo assolutamente yogurt zuccherati e ricchi di lattosio. La scelta più indicata quindi ricade sullo yogurt greco.

Come detto prima, procediamo gradualmente per vedere gli effetti dello yogurt sul nostro animale. Se notiamo dei sintomi come vomito diarrea evitiamo di offrirglielo nuovamente.

