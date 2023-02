Molto spesso quando decidiamo di iniziare una dieta povera di grassi, iniziano le difficoltà in cucina. Rinunciare a qualcosa per rimettersi in forma è ancora più difficile quando si presentano occasioni speciali. Il cibo è condivisione, una tavola povera non sempre è sinonimo di allegria. Nei prossimi paragrafi scopriremo come comportarci in cucina se arrivano ospiti e noi siamo a dieta.

Mantenersi in forma significa prima di tutto mangiare bene. In molti casi questo comporta qualche piccolo sacrificio. Ovvero rinunciare a piatti grassi e particolarmente conditi. In alcune occasioni questo risulta ancora più difficile. Ecco cosa cucinare quando hai ospiti a cena e vuoi fare bella figura, ma senza ingrassare. Con le seguenti ricette sarà possibile mangiare in modo sano e leggero, senza rinunciare a gusto e sostanza.

Lasagne di ricotta e lenticchie rosse

Con questo primo piatto accontenteremo i nostri ospiti offrendo qualcosa di davvero unico e saporito, ma non solo. Queste lasagne faranno felici anche coloro che intendono preservare la loro forma fisica. Per realizzare questa ricetta ci occorrono i seguenti ingredienti:

125 g di lenticchie rosse;

2 cucchiai di olio di oliva;

3 spicchi di aglio;

1 cipolla;

1 peperone rosso;

2 zucchine;

1 gambo di sedano;

850 g di pomodori pelati;

2 cucchiai di concentrato di pomodoro;

1 cucchiaino di origano;

350 g di ricotta;

12 fogli di sfoglia per lasagne;

60 g di formaggio magro grattugiato.

Per la salsa:

40 g di farina di mais;

750 ml di latte scremato;

¼ di cipolla;

Pepe nero;

½ cucchiaino di noce moscata.

Ecco cosa cucinare quando hai ospiti a cena, ma sei a dieta e non sai cosa preparare

Queste lasagne possono essere considerato un piatto completo, ideale da servire anche come portata unica. Ecco di seguito la procedura per realizzarlo. Innanzitutto fare bollire le lenticchie in acqua bollente per 30 minuti, poi scolare. Nel frattempo scaldare l’olio in padella, aggiungere l’aglio e la cipolla e cuocere per altri 2 o 3 minuti. Aggiungere il peperone, le zucchine, il sedano e cuocere per circa 2 minuti ancora. In seguito aggiungere anche le lenticchie, il pomodoro, il concentrato, l’origano e 375 ml di acqua. Portare ad ebollizione, ridurre poi la fiamma e lasciar cuocere per 30 minuti circa. Mescolare di tanto in tanto.

A questo punto bisogna preparare la salsa. E’ necessario mischiare la farina con 2 cucchiai di latte e sbattere finché la consistenza non sarà cremosa. Aggiungere il latte rimanente, la cipolla e continuare a cuocere. Quando la salsa si sarà addensata aggiungere il pepe e la noce moscata, mescolare tutto e infine togliere la cipolla.

Arrivati a questo punto unire la ricotta a 125 ml di salsa. Scaldare il forno a 180°. Bisogna mettere 1/3 del composto di lenticchie sul fondo di una teglia antiaderente. Coprire con uno strato di sfoglia, mettere un altro terzo del composto di lenticchie e poi spalmare la ricotta sopra. Con questa procedura realizzare un altro strato di sfoglia. Mettere in cima la ricotta, aggiungere il formaggio e cuocere per un’ora.