I secondi piatti leggeri e veloci d’estate sono tutto ciò che una famiglia italiana può desiderare. In particolare, se alla leggerezza e alla velocità di esecuzione aggiungiamo anche la freschezza allora il pasto in questione si trasforma proprio in un momento di completo benessere del corpo e della mente. Rinfrescarci d’estate è fondamentale, soprattutto se viviamo in grandi città in cui l’accesso a parchi, boschi o spiagge può risultare complicato. In tutto ciò ci viene in soccorso la cucina, che grazie alle sue innumerevoli contaminazioni può farci portare in tavola piatti completamente inaspettati. In particolare, ecco cosa cucinare come secondo piatto leggero e veloce per stupire tutti e vivere una fantastica serata.

Ingredienti per 4 persone:

500 grammi di petto di pollo;

1 limone o lime;

1 ananas intero;

2 vasetti di yogurt;

zenzero fresco e qualche foglia di menta fresca;

farina di riso

sale, timo e olio di arachidi.

Procedimento

In primo luogo dobbiamo tagliare il pollo. Per poterlo fare in completa sicurezza ci dobbiamo ricordare di scegliere il tagliere adatto a tagliare la carne di pollo. Quando lo abbiamo trovato, prendiamo i nostri petti di pollo e li tagliamo in cubetti il più possibile omogenei. Li mettiamo poi in una ciotola in cui aggiungiamo anche lo zenzero. Naturalmente, dobbiamo aggiungere lo zenzero solo dopo averlo grattugiato e per rendere il tutto più appetitoso ci versiamo anche del succo di limone. La ricetta originale prevedrebbe l’uso di succo di lime. Se però non ce lo abbiamo o non riusciamo a procurarcelo, prendiamo il succo di limone che andrà benissimo ugualmente.

Ecco cosa cucinare come secondo piatto leggero e veloce con la freschezza dell’ananas e carne

A questo punto lasciamo marinare il tutto per almeno mezz’ora. Nel frattempo, prendiamo l’ananas e cominciamo a tagliarlo in pezzetti simili a quelli del pollo. Mettiamo tutto da parte e poi tritiamo la menta fresca. Se abbiamo un mortaio possiamo anche usarlo come strumento per sminuzzare la menta che andremo ad aggiungere allo yogurt. Mettiamo un po’ di sale e poi facciamo raffreddare tutto in frigo.

Versiamo poi un filo d’olio in una padella antiaderente e, mentre si scalda, infariniamo i nostri cubetti di pollo. Li facciamo rosolare per due minuti per lato e nel frattempo facciamo grigliare l’ananas in un’altra padella. Infilziamo poi i cubetti di pollo all’ananas in uno stecchetto per commensale. Serviamo il tutto con la salsa alla menta e il piatto sarà indimenticabile.

Approfondimento

Mai più mani appiccicose mangiando pesche, fragole e ciliegie grazie a questo trucco