La Borsa di Milano, e le Borse europee, rimangono in mano alla speculazione di brevissimo periodo. Lo dimostra quanto è accaduto ieri, in particolare sul listino milanese. Tale situazione consiglia una strategia di compravendita di brevissimo periodo anche per la giornata di oggi, per altro ultima della settimana. Da lunedì la musica cambierà, ma per il momento concentriamoci su quanto può accadere oggi. Secondo gli analisti di ProiezionidiBorsa, ecco cosa conviene fare oggi in Piazza Affari.

Ecco cosa conviene fare oggi a Piazza Affari

Come per le altre sedute della settimana, anche oggi in Piazza Affari conviene navigare a vista. Specialmente se si opera con i titoli bancari. Ieri le azioni degli istituti di credito sono state le più sacrificate. In particolare quelle che nella seduta di mercoledì avevano guadagnato maggiormente, Unicredit, Banco BPM, Mediobanca. Oggi potrebbero rimbalzare. Oppure, complice l’ultima seduta della settimana, potrebbe essere ancora oggetto di speculazione ribassista.

Monte Paschi Siena, se pur venduta, ha comunque limitato le perdite. E’ il titolo azionario che probabilmente, in questo momento, più di altri è al centro di manovre speculative. L’azione ha trovato ieri in 1,465 euro, un ostacolo che ha impedito ai prezzi di salire. Il superamento di questa resistenza, porterà l’azione fino a 1,48 euro e, forse, fino a 1,50 euro. Di contro, una discesa sotto 1,449 euro deve fare scattare un allarme, perché potrebbe spingere i prezzi fino a 1,438 euro. Sotto questa soglia, i prezzi potrebbero precipitare fino a 1,42 euro.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Attenzione al gap

Ieri l’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB), ha ceduto l’1,4%, a causa di vendite per prese di beneficio. I prezzi hanno chiuso sotto la soglia di brevissimo periodo di 19.800 punti. Supporto che fino adesso ha retto benissimo alle sollecitazioni ribassiste delle ultime sedute. Occorre però dire che mai dall’11 agosto i prezzi avevano chiuso sotto 19.800 punti. Vi erano andati sotto un paio di volte, ma in giornata i prezzi erano risaliti sopra tale soglia.

Inoltre, non bisogna scordare che l’indice delle blue chip proprio nella seduta dell’11 agosto, ha lasciato aperto un gap rialzista. Per colmare lo spazio lasciato vuoto, i prezzi dovrebbero scendere fino a 19.668 punti, ovvero appena 100 punti sotto la chiusura di ieri. Non è perciò escluso che oggi venga colta l’occasione. I trader, sfruttando questo elemento, potrebbero approfittarne scommettendo sul ribasso dei prezzi, per poi portare a casa un po’ di guadagni.

Approfondimento

Per conoscere l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa, clicca qui.