Tutto sembrava a favore di un imminente ribasso ma dopo aver tenuto al rialzo più volte negli ultimi giorni il livello indicato in una precedente analisi, si assiste in queste ore ad un segnale che sembra inequivocabilmente rialzista.

A questo punto ci sentiamo di dire e scrivere, ecco cosa comprare nei prossimi giorni per portare a casa guadagni che potrebbero essere straordinari.

A cosa ci riferiamo? Al Bitcoin!

Il livello spartiacque era stato indicato come 7.911,33 e la sua tenuta ha fatto ripartire velocemente i corsi al rialzo. Cosa attendere da ora in poi? Come comportarsi?

Qual è la tendenza attuale?

Il Bitcoin (BTC EUR) in data odierna quota a 8.469,6 +1,86%. Da inizio anno ha segnato il minimo a 3.512,21 ed il massimo a 9.676,86.

Qual’ il livelli che potrebbe convalidare il movimento in corso e far partire una vera e propria esplosione di momentum?

Soltanto una chiusura giornaliera e settimanale superiore a 8.692 lascerebbe definitivamente indietro la recente fase ribassista e farebbe ripartire le quotazioni velocemente al rialzo.

Cosa invece farebbe ripartire in ribasso? Sempre una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore ai 7.911,33.

Siamo quindi ad un punto nodale e nei prossimi 1/2 giorni capiremo se è vicino un’esplosione dei prezzi per il Bitcoin. Le probabilità sono al 90% quasi a suo favore.

Cosa fare già da oggi?

La migliore strategia al momento è quella di iniziare a comprare la criptovaluta con stop loss in chiusura giornaliera inferiore ai 7.911,33. Incrementare al rialzo in chiusura giornaliera superiore ai 8.692.

Quali sono poi gli obiettivi successivi che potrebbero essere raggiunti in 1/3 mesi?

Al momento riteniamo che entro i prossimi 30 giorni, tranne inversione ribassista verrà toccato con facilità il livello di 9.730 ma il vero obiettivo finale del movimento che dovrebbe essere iniziato in questi giorni resta a nostro parere in area 11.740 per/entro il mese di settembre e poi 16.670 entro il mese di marzo 2021. E’ un’occasione questa da non farsi scappare!

Come al solito si procederà per step.