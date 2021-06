Per avere un fisico perfetto e tonico e per vivere in salute bisogna mangiare in un determinato modo e svolgere regolare attività fisica. Il consiglio più importante rimane quello di rivolgersi a dei professionisti. Un nutrizionista e un personal trainer fanno al caso nostro. Per fortuna, però, gran parte dei risultati dipende dalla nostra volontà e costanza.

Molte volte, però, quando ci si allena si fanno degli errori abbastanza gravi. Evitarli è il primo passo per raggiungere gli obiettivi che ci si prefissa. In particolare, prima di buttarsi a capofitto in una sessione di training, bisogna considerare molte variabili. Una in particolare.

Ecco cosa bisogna mangiare prima di allenarsi per sentirsi sempre forti come un leone, pieni di energia e ottenere i risultati migliori

Soprattutto in periodo di lockdown l’esigenza principale per molti è stata allenarsi a casa. Ciò è possibile in diversi modi. Ad esempio, si può utilizzare un attrezzo prodigioso in grado di scolpire tutto il corpo.

Ora che riapriranno palestre e centri sportivi tutto sarà più facile. Avere un piano B, però, è utilissimo. Nelle prossime righe si prenderà in esame un argomento controverso.

Molta energia e indice glicemico medio basso

Innanzitutto, è importante mangiare almeno 2 ore prima di cominciare l’allenamento. In questo modo non ci saranno problemi di digestione o di assimilazione del cibo.

È possibile assumere uno spuntino. Ma non uno qualsiasi. È necessario considerare vari aspetti. Esso deve fornire un apporto calorico importante. L’indice glicemico, però, non deve essere troppo elevato. In caso contrario entrerebbe in scena l’insulina ad abbassarlo e ad inficiare la prestazione.

Un alimento ideale può essere la frutta che possiede le caratteristiche appena elencate. Una mela o una pera sono perfette. Si potrebbe pensare di associare una banana o una galletta di riso con del miele.

Durante l’allenamento ci sentiremo davvero dei leoni.