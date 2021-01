Oggi vogliamo informare i nostri lettori su quali sono le bevande che possono giovare alla tiroide. Ovviamente si ricorda che queste non sostituiscono, in alcun modo, le cure prescritte dal medico. Tuttavia, possono essere un valido aiuto anche beneficiare delle sostanze benefiche contenute in quanto beviamo. Dunque ecco cosa bere per stare meglio se si soffre di tiroide.

Accade che quando gli ormoni tiroidei sono bassi, il metabolismo rallenta. Questo causa un aumento di peso o comunque rende più difficile perdere i chili di troppo. Appare chiaro quindi che l’alimentazione può giocare un ruolo di notevole importanza per supportare i processi metabolici.

Succo di verdura

Di grande aiuto risultano i succhi di verdura. Questi, ricchi di vitamine B, A e C, sono degli ottimi antiossidanti. Quindi aiutano la tiroide a difendersi dai radicali liberi combattendo l’invecchiamento cellulare e sostenendo il il metabolismo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Acqua calda e limone

Ancora, in accordo ad alcune pratiche ayurvediche, l’assunzione di acqua calda al limone di prima mattina facilita il buon funzionamento della tiroide. Infatti, grazie all’assunzione di questa bevanda il corpo si disintossica delle tossine accumulate. Inoltre il succo di limone così ricco di vitamina C, è un potente antiossidante, dunque risulta utile per riequilibrare il pH corporeo.

Tè allo zenzero o al prezzemolo

Da ricordare il prezioso supporto che possono fornire due tè aromatizzati: con lo zenzero o con il prezzemolo. La radice di ginger è nota principalmente per le sue proprietà digestive. Quindi se si soffre di ipotiroidismo, integrare la dieta con un te allo zenzero può aiutare a regolare il peso corporeo.

Il prezzemolo, invece, viene utilizzato fin dall’antichità come erba medicinale. Assunto nel tè svolge un’azione disintossicante e antinfiammatoria, supportando quindi il lavoro della ghiandola tiroidea

Golden milk

Infine, degno di nota è il golden milk, o latte dorato. Questo è composto da una miscela di latte, curcuma, miele e noci. Una bevanda dal sapore delizioso la cui ricetta affonda le radici nell’antica India. Gli esperti di medicine complementari attribuiscono al golden milk rilevanti poteri disintossicanti e antinfiammatori. Dunque lo ritengono determinante per il buon funzionamento del metabolismo tiroideo.

Detto ciò ecco cosa bere per stare meglio se si soffre di tiroide.

Approfondimento

Ecco cosa indossare se si soffre di disturbi alla tiroide