Molti nutrizionisti ci ricordano da sempre che la colazione è la parte più importante della giornata e ci si consiglia di non saltarla mai.

La colazione è importante perché ci dà la giusta carica per iniziare la giornata, è importante perché ci consente di reidratare il nostro corpo.

Dopo il riposo notturno, il nostro corpo perde tanti liquidi durante la traspirazione e la respirazione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Certo è che l’acqua con qualche goccia di limone aiuta il nostro organismo ad attivarsi ma sicuramente solo l’acqua non basta.

Integrare altre bevande oltre l’acqua ci permette di ottenere le sostanze nutritive e protettive che sono importanti per la nostra salute.

Ecco cosa bere la mattina per una colazione sana ed equilibrata.

Tè matcha

Come già detto bere a colazione è il giusto modo per reidratare il nostro organismo ed apportare al corpo le sostanze nutritive che ci servono.

La classica colazione con caffè-latte e cornetto può andar bene se inseriamo anche dei piccoli accorgimenti nutrizionali che soddisfino le nostre esigenze.

Per chi è amante dei tè, esiste un the verde giapponese chiamato tè matcha. Esso risulta essere un ottimo alleato per la concentrazione grazie alla vitamina B1,B2 e C e alla beta carotene.

Estratto di frutta

Tra le bevande che possiamo bere per dare forza al nostro organismo oltre ai succhi tradizionali possiamo optare per gli estratti di frutta e verdura.

Grazie a questi estratti è possibile avere le giuste energie da spendere durante tutto l’arco della giornata.

Gli estratti di frutta li possiamo scegliere seguendo il nostro gusto, uno molto buono è l’estratto a base di mela, carota, zenzero e finocchio.

Latte d’oro

Il latte è una bevanda che consumiamo da quando siamo bambini, poi con il tempo affiniamo quelli che sono i nostri gusti e scegliamo altro.

Esso però è molto importante per i sali minerali che contiene, come il calcio, il fosforo ed il latte ne contiene ad elevate quantità.

Ricordiamo che questi sali minerali sono importanti per il nostro apparato scheletrico e non solo.

Un modo diverso di consumare il latte è dato dalla tradizione ayurvedica che consuma il latte a base vegetale come quello di riso o mandorla.

Questo che prende il nome di latte d’oro, poi viene condito con curcuma, miele, un pizzico di cannella, pepe ed olio.

Questa bevanda ha tante proprietà, è antinfiammatorio, depurativo e tonificante.

Ecco cosa bere la mattina per una colazione sana ed equilibrata.