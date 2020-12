Capodanno è ormai alle porte e bisogna festeggiare in grande stile. Per farlo, bisogna scegliere le giuste bevande con cui dire addio al 2020. Quest’anno che volge al termine è sicuramente stato impegnativo per tutti. E la notte del 31 dicembre sarà tanto insolita quanto lo sono stati gli ultimi mesi. I festeggiamenti sono rimandati, ma questo non vuol dire che non si possa brindare per la speranza di un anno più roseo con i propri cari a casa. In questo articolo, noi del team di ProiezionidiBorsa abbiamo già affrontato in parte l’argomento. Infatti, qui potrete trovare una vasta scelta di bevande da consumare durante il brindisi dell’ultimo dell’anno.

Oggi però vogliamo concentrarci su una caratteristica irrinunciabile delle bevande che saranno utilizzate per salutare l’anno che sta finendo. Dunque, ecco cosa bere durante il brindisi di capodanno per assicurarsi fortuna e successo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco cosa non può assolutamente mancare per il brindisi di Capodanno

Non importa quali gusti si abbiano o quali vini e spumanti si preferiscano. Ciò che davvero conta per il brindisi di Capodanno e scegliere delle bevande frizzanti. Le bollicine infatti, sono simbolo di fortuna e buon augurio. Questo perché al momento dell’apertura della bottiglia, fanno sì che il tappo salti in aria, dando vita al famoso botto. Questo tipo di rumore è segno di buona sorte da secoli e ancora oggi viene visto come un modo per festeggiare degli eventi importanti.

Ecco l’origine di questa credenza

Ovviamente, dietro la credenza che il botto creato dalle bollicine porti fortuna c’è un’origine molto antica. In passato infatti si era convinti che il rumore provocato da questo botto potesse creare paura degli spiriti maligni, facendoli scappare. Perciò per per dare un augurio di buon anno, è necessario avere sul tavolo delle bevande ricche di bollicine che possano appunto creare il cosiddetto botto.

Dunque, ecco cosa bere durante il brindisi di Capodanno per assicurarsi fortuna e successo!