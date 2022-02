Poche cose gratificano quanto una bella cena o un bel pranzo in famiglia o tra amici. Questo vale ancora di più se a preparare tutto siamo stati proprio noi! Eh sì, perché cucinare per qualcuno è considerato un vero e proprio atto d’amore, oltre che un piacere per il palato, quando gustiamo il tutto.

Come in ogni cosa bella, però, c’è anche un rovescio della medaglia, che non riguarda solo la fatica di preparare.

Quanti infatti vorrebbero non alzarsi mai da tavola per non affrontare il temutissimo momento delle pulizie e dei piatti da lavare?

Se poi ci sono pentole incrostate e malridotte a causa delle nostre peripezie culinarie, la cosa si fa ancor più seria. Esiste però un metodo piuttosto efficace e che richiede poca fatica per far tornare le pentole come nuove. Bastano soltanto due prodotti che tanti abbiamo già in casa!

Occhio al materiale

Riguardo ai materiali di cui si compongono le pentole è opportuno spendere qualche riga.

Sembrerebbe infatti che ci siano materiali più adatti di altri per una cottura magistrale delle nostre pietanze.

Quelli più utilizzati sono senza alcun dubbio l’alluminio, il rame, l’acciaio inox, la pietra, il ferro e la ghisa.

Ognuno di questi ha una diversa capacità di induzione e mantenimento del calore, oltre che pregi e difetti.

Il rame, ad esempio, ha una durata quasi illimitata ed ha la capacità di mantenere inalterati sapori e nutrienti di ciò che cuciniamo. Allo stesso modo l’acciaio è considerato perfetto quando dobbiamo far cuocere qualcosa in immersione ed ebollizione.

Forse pochi sanno invece che le pentole in alluminio non andrebbero mai lavato in lavastoviglie!

Insomma, volendo approfondire non basterebbe un trattato intero. Infatti, molti finiscono per limitarsi a scegliere la padella che appare più robusta ma soprattutto che sia antiaderente.

Ecco cosa aggiungere al detersivo per piatti per sgrassare pentole antiaderenti incrostate e farle tornare lucidissime

Eh già, l’importante è che sia antiaderente. Sì, perché poi chi ci deve combattere e possibilmente senza rigare in modo irrimediabile le pentole siamo proprio noi.

Nonostante questo, però, capita spesso di avere a che fare con macchie ed incrostazioni difficili, anche con prodotti di prima qualità. Per ottenere un pulito facile e brillante ecco cosa aggiungere al detersivo per piatti.

Basterà un po’ di acqua ossigenata e del bicarbonato. Più precisamente possiamo preparare una miscela con un filo di detergente per piatti, 4 cucchiai di bicarbonato e 3 cucchiai di acqua ossigenata al 3%.

La pasta che otterremo distribuita con la spugna e lasciata agire per 5/10 minuti ci darà soddisfazioni che neanche possiamo immaginare!

Le pentole torneranno lucidissime come appena uscite dal negozio di casalinghi, pronte per i nostri prossimi manicaretti.

