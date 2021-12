Siamo oramai arrivati alla fine del 2021, quando l’anno vecchio e l’anno nuovo s’incontrano. C’è un’antica tradizione, che affonda le sue radici in secoli addietro, secondo cui o alla cena di fine anno oppure al pranzo di Capodanno si devono consumare le lenticchie. Tuttavia, ecco cosa aggiungere a cotechino e lenticchie a Capodanno per un piatto gustoso che attiri soldi e fortuna.

La tradizione delle lenticchie

Si racconta che l’uso di mangiare lenticchie come segno di fortuna e di buona sorte abbia radici molto antiche. Queste affondano addirittura all’epoca dei Romani, quando per augurare qualcosa di buono si era soliti regalare una saccoccia piena di lenticchie. Sarà forse per la piccola forma rotonda, che ricorda in qualche modo le antiche monete romane. Così le lenticchie rappresenterebbero i soldi e regalarle potrebbe significare l’arrivo di fortuna e denaro.

Questa tradizione così antica è arrivata secolo dopo secolo fino a noi, attraversando epoche tanto diverse tra loro. Anche noi oggi, almeno in Italia, abbiamo la tradizione di mangiare le lenticchie molto spesso associate al cotechino per augurare fortuna e per propiziarsi il nuovo anno.

Tradizioni di altre terre

L’uso delle lenticchie, però, non è universale e in America al posto di queste si consumano i fagioli. Non ci allontaniamo di molto perché si tratta sempre di legumi. In America si mangiano i fagioli neri, che simboleggiano anch’essi il denaro.

In Spagna, invece, c’è la tradizione di mangiare alla fine dell’anno l’uva. Proprio alla mezzanotte bisogna mangiarne 12 chicchi, quanti sono i mesi del nuovo anno.

Tra i dolci, che ricordano denaro e fortuna, abbiamo il marzapane diffuso sia nel sud Italia sia nelle zone di lingua tedesca, come in Austria.

A Napoli, invece, non potranno mancare gli struffoli che rappresentano anch’essi prosperità e soldi.

Ecco cosa aggiungere a cotechino e lenticchie a Capodanno per un piatto gustoso che attiri soldi e fortuna

Per cucinare lenticchie e cotechino, conviene mettere le lenticchie in ammollo la sera prima. Poi si prepara il soffritto con cipolla, sedano e carota. Si aggiungono le lenticchie e si fanno cuocere. Se si usa il cotechino, allora si cuoce secondo le istruzioni e poi si aggiunge insieme alle lenticchie in pentola. Si sala verso la fine assaggiando.

Per la ricetta delle lenticchie con cotechino, suggeriamo per il 2022 di aggiungere in cottura un paio di foglie di alloro. Infatti, secondo un’antichissima tradizione, l’alloro è un portafortuna dichiarato, che anticamente rappresentava un’erba che portava salute, benessere e soldi.

Sia che le lenticchie si cucinino da sole sia con cotechino o zampone, aggiungiamo fortuna con un paio di foglie di alloro. Il nuovo anno comincerà così sotto i migliori auspici.

