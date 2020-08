Estate, ferro da stiro e caldo opprimente. Storia di una tragedia epica e storica, praticamente da quando sono stati inventati ferri da stiro e caldaie. Non per niente, negli ultimi anni c’è stato un incremento esponenziale nelle vendite delle lavasciuga. Dopo i diamanti, probabilmente le più amate dalle donne di casa. E, non solo, perché anche i maschietti single, che sono sempre più, devono misurarsi con le camicie e i famosi colletti da stirare. Ma oggi la nostra redazione, col suo “team” di esperti, vi propone una scorciatoia per finire prima e stirare meno. Ecco cosa accade a inserire un foglio di alluminio sull’asse da stiro, per trattenere il calore e guadagnare tempo.

Istruzioni per l’uso

Passiamo subito a soddisfare la vostra curiosità: apriamo il nostro asse da stiro e solleviamo il panno copri-asse. Inseriamo dei fogli di carta alluminio, quella da forno, sopra la superficie dell’asse e richiudiamo la federa del copri-asse. Iniziamo a stirare.

La spiegazione tecnica del nostro operare

Ecco cosa accade a inserire un foglio di alluminio sull’asse da stiro, con la stagnola che funziona proprio come in forno per la cottura: trattiene il calore. E, trattenere il calore, tanto temuto, mentre si stira, vuol dire metterci metà del tempo. Questa la sostanza, in maniera molto pratica! Il calore viene trattenuto anche nella parte inferiore del capo da stiro, permettendoci di dedicarci solo al lato superiore!

Una pallina nella lavatrice

Ma se il sistema della carta alluminio vi è piaciuta, la nostra redazione vi suggerisce anche la pallina nella lavatrice. Provate a fare una pallina della grandezza di una da tennis e mettetela in lavatrice. Otterrete questi benefici: una maggiore igienizzazione degli indumenti e più movimento dei capi nel cestello. Una consistente riduzione dell’elettricità statica all’interno dell’oblò. Capi più morbidi e una migliore pulizia sia dei capi che del cestello a fine ciclo.

Provare per credere!

