Con un uovo abbiamo possibilità di creare infinite ricette, questo è molto buono da solo ma anche abbinato ad altri ingredienti.

Nel salato esso può essere consumato sodo, alla coque, in camicia, strapazzato e tanto altro nel dolce esso è un ingrediente quasi sempre presente.

Con l’uovo inoltre possiamo anche creare delle creme o delle salse, sempre con esso possiamo creare dei fantastici piatti, il più celebre è la carbonara.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Piperina & Curcuma Plus, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Molti però non tengono in considerazione l’alto valore nutritivo e i benefici che il consumo delle uova apporta al nostro organismo.

L’uovo oltre a contenere tutti gli amminoacidi che il corpo non riesce a produrre da solo è ricco di vitamine, in particolare A ed E.

Oltre a queste vitamine, l’uovo contiene anche la vitamina B1 e la vitamina D importante per le ossa ed i denti.

Ecco cosa abbinare alle uova per creare piatti gustosi ed assaporarle al meglio.

Uovo ripieno

Un antipasto fresco, veloce e gustoso è l’uovo ripieno questo può essere proposto in questi giorni di festa oppure in qualsiasi giorno dell’anno.

Possiamo riempire le nostre uova con della salsa tonnata o del salmone, oppure con crema di asparagi o maionese e olive denocciolate.

Basterà avere delle uova sode, togliere il giallo e farcirle seguendo il nostro gusto.

La certezza è che di fronte a questo antipasto un boccone tira l’altro.

Rotolo di frittata

Al posto della classica frittata, noi di ProiezionidiBorsa vogliamo indicarvi un rotolo di frittata, che possiamo farcire in tanti modi.

Quello che è necessario fare è cuocere in forno la frittata e, una volta cotta, possiamo farcirla con salumi, verdure, formaggio spalmabile e tanto altro.

Questo è un antipasto sostanzioso ma soprattutto gustoso per il nostro palato.

Uova immerse nel sugo di pomodoro

Questa ricetta è un secondo piatto veloce da fare che non impiegherà molto del nostro tempo ma che sicuramente delizierà il palato.

Conosciuto come “uova in purgatorio”, ciò di cui abbiamo bisogno per la realizzazione di questo piatto è del sugo di pomodoro fresco e delle uova.

Questo piatto è perfetto per una cena veloce, gustosa e sostanziosa consigliamo di avere tanto pane così da consumarlo insieme senza rinunciare alla famosa “scarpetta”.

Ecco cosa abbinare alle uova per creare piatti gustosi ed assaporarle al meglio.