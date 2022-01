Protagonista indiscussa dei nostri menù invernali, la verza, ci consente di sbizzarrire la nostra fantasia tra i fornelli. Difatti, essendo una verdura molto versatile, si abbina facilmente ad una gran varietà di ingredienti dolci e salati. Dai primi piatti ai contorni, passando per i secondi, possiamo realizzare ricette da grandi chef mixando gustosi ingredienti. Difatti, alle volte occorre semplicemente un po’ di fantasia e creatività per sorprendere gli ospiti a tavola.

Non solo ricette della nonna

Spesso quando pensiamo alla verza, la associamo alle calde e deliziose ricette della nonna: dagli stufati, le creme e le vellutate. Tuttavia, con questa deliziosa verdura e con un pizzico di fantasia in cucina possiamo creare e ricreare numerose ricette innovative. Noi di PdB abbiamo già visto che bastano 2 mele in cucina per dare colore e sapore alla verza realizzando un contorno facile e veloce. In questo articolo andremo invece a vedere come realizzare un secondo piatto innovativo per sorprendere a tavola grandi e piccini.

Ecco cosa abbinare alla verza per cucinare un delizioso secondo piatto da grandi chef in forno in soli 30 minuti

Andiamo a vedere gli ingredienti e la preparazione del rotolo di verza per 4 persone.

300 gr di polenta;

1 kg di verza;

2 scalogni;

200 gr di speck;

50 gr di pecorino grattugiato;

40 gr di burro;

100 gr di pinoli;

Sale, pepe q.b.

Primi passi per la preparazione della verza

Iniziamo dalla preparazione della polenta, seguendo la ricetta che descriviamo in questo articolo. Proseguiamo poi con la verza. Laviamo, tagliamola a strisce sottili e scottiamola per qualche minuto in un tegame con abbondante acqua salata. Scoliamola e teniamola da parte.

Sbucciamo quindi gli scalogni e tagliuzziamoli con il coltello, tagliamo a dadini lo speck. Lasciamo rosolare gli scalogni e lo speck in una padella antiaderente con 20 gr di burro. Trascorso il tempo uniamo la verza, i pinoli, aggiustiamo di sale e pepe e facciamola saltare a fuoco vivo per 5 minuti.

Passi finali

Prepariamo sul nostro piano da lavoro un foglio di carta forno rettangolare di 30×40 cm.

Versiamo la polenta sul foglio sistemandola per bene con una spatola. Copriamo la polenta con metà della verza saltata e cospargiamo con il pecorino grattugiato. Infine arrotoliamola su se stessa aiutandoci con la carta forno così da formare un cilindro. Trasferiamo il rotolo in una pirofila da forno e uniamo nella teglia la verza rimasta, il pecorino e il burro sminuzzato a fiocchetti. Inforniamo a 200° per 20 minuti. Trascorso quindi il tempo possiamo prelevare il rotolo dal forno, tagliarlo a fettine e servire le porzioni in tavola.

Dunque, ecco cosa abbinare alla verza per cucinare un delizioso secondo piatto da grandi chef in forno in soli 30 minuti per sorprendere adulti e bambini.

