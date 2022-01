La polenta è un piatto tipicamente invernale. Morbida, calda e fumante, ci riscalda solo a sentirla nominare. Chi va in montagna a sciare la trova sempre nel menù di baite, rifugi e ristoranti. Ma non c’è bisogno di andare in alta quota per godersi questa prelibatezza. Molti infatti la cucinano spesso anche a casa. D’altra parte, è un alimento molto versatile che si presta per tantissimi abbinamenti. In genere, la si serve insieme a portate caloricamente importanti e sostanziose. In primis, con la carne cucinata con un sughetto più o meno brodoso. Grandi classici sono lo spezzatino, il brasato, lo stracotto, gli ossibuchi… Senza dimenticare la selvaggina e le classiche polpette al sugo o gli involtini.

Molti la accompagnano anche ai formaggi, soprattutto quelli piuttosto saporiti e che si sciolgono subito a contatto con il calore della polenta. Semplicemente superlativa è l’accoppiata polenta e gorgonzola. Ma ci stanno bene anche una scamorza affumicata, la fontina, l’asiago o il taleggio. Come si può vedere, le possibilità sono davvero numerose. Ma non è ancora finita. Quelli che abbiamo visto in apertura sono classici della tradizione. Nessuno però ci vieta di sperimentare altri abbinamenti altrettanto gustosi e saporiti.

Ecco cosa abbinare alla polenta oltre a carne e formaggi, per piatti ricchi di gusto perfetti a pranzo o cena

Per la gioia dei vegetariani, la polenta si presta come ottimo accompagnamento per molte verdure cotte ed anche coi legumi. Le possibilità sono davvero tante. L’importante è saper trovare gli accostamenti migliori. Ovviamente, senza dimenticare i gusti e le preferenze personali.

Con le verdure e i legumi

Perfetta con verza e cavoli, anche in modalità crauti, la polenta sta molto bene anche con broccoli, cavolfiore e cavolini di Bruxelles. Inoltre, è ottima anche con spinaci, bietole e cicoria, fatti prima bollire e poi ripassati nel burro fuso. Da provare anche la versione insieme al radicchio grigliato.

Con i legumi, la polenta diventa un’ottima portata ricca anche di fibre e proteine. Fagioli, piselli e lenticchie si prestano infatti per essere cucinati in umido. Al sugo, magari arricchiti da un soffritto e/o da qualche cubetto di salume. Per un piatto leggero è perfetto il prosciutto cotto mentre, per qualcosa di più gustoso, sono ottimi speck e pancetta.

Ottima anche con il pesce

Abbiamo quindi visto che la polenta è perfetta insieme ai piatti in umido, ovvero quelli che prevedono un sughetto o un intingolo più o meno liquido. Per questo, sta molto bene anche con alcune portate di pesce. Pensiamo ad esempio alle seppie in umido coi piselli, al merluzzo con pomodoro e olive e ai moscardini al sugo. Nella tradizione gastronomica italiana ci sono poi tipicità regionali, come il baccalà alla vicentina, servito con la polenta bianca. Nelle Marche, invece, è tradizione servire la polenta insieme al saporito brodetto di pesce.

Come si può vedere, le possibilità sono davvero tante. Quindi, ecco cosa abbinare alla polenta per piatti gustosi.

Approfondimento

Come preparare una squisita polenta morbida perfetta con carne e polpette al posto del banalissimo pane e delle solite patate