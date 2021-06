La soluzione per una pulizia profonda in casa è proprio sotto il nostro naso e non lo sapevamo. L’uso della lavastoviglie, soprattutto se di ultima generazione, è un risparmio di acqua, di energia, ma soprattutto di tempo. L’uso che ne facciamo, però, non ne sfrutta a pieno la versatilità e le potenzialità’. Quotidianamente laviamo in lavastoviglie piatti, stoviglie e posate. In casa, però, ci sono tantissimi oggetti che potrebbero essere lavati con questo straordinario elettrodomestico. Sono oggetti che laviamo in modo tradizionale, strofinando, con un panno o una spugna per esempio, perdendo molto tempo ed energie. Da oggi non più.

Ecco cosa abbiamo in casa che non sapevamo di poter lavare in lavastoviglie

Elenchiamo prima di tutto quegli oggetti che usiamo quotidianamente, anche per l’igiene personale.

Spazzole per capelli. Una spazzola può contenere fino a 3.000 colonie di batteri. Quello che bisogna fare è rimuovere i capelli rimasti impigliati tra le setole e lasciare le spazzole nel vassoio delle posate. Questo lavaggio è possibile soltanto con spazzole o pettini di plastica. Le spazzole di legno o con manico in altro materiale potrebbero rovinarsi.

Oggetti del bagno. Il bagno è il paradiso per i batteri. Questi risiedono nei portasaponi, nei tappi di scarico della doccia, sui portaspazzolini. Fortunatamente, tutti questi oggetti possono essere lavati riponendoli sul ripiano superiore della lavastoviglie insieme a tazze e bicchieri.

Tagliaunghie e pinzette. La maggior parte di questi piccoli strumenti cosmetici sono lavabili in lavastoviglie. Lo stesso vale per i pennelli per il trucco, se di plastica, e le spugnette per il fondotinta.

I rasoi sono sporchi di capelli, ma non solo. Trattengono anche le sostanze chimiche nella crema da barba, per esempio. L’unico accorgimento è utilizzare detersivo liquido per il lavaggio, per evitare residui di detergente sul metallo del rasoi.

Queste possono ospitare milioni di batteri. Con il lavaggio più caldo a disposizione, si possono eliminare fino al 99,9 percento dei germi.

Altri oggetti che possiamo lavare e disinfettare

Giocattoli di plastica. I giochi dei bambini sono pieni di germi e questi possono rimanervi per mesi. Possiamo disinfettarli mettendoli in un sacchetto di biancheria intima a rete e posizionando il sacchetto sul ripiano superiore della lavastoviglie.

Pomelli della cucina. Questi sono elementi della cucina che si sporcano rapidamente. Se sono rimovibili, si possono lavare nel vassoio delle posate. Lo stesso si può fare con le maniglie delle porte o i vari oggetti in vetro e ceramica che abbiamo in casa.

Giocattoli e ciotole per animali domestici. Gli oggetti usati dai nostri amici a 4 zampe sono solitamente lavabili in lavastoviglie (meglio controllare le etichette). Niente più bava da lavare con le nostre mani.

Ripiani e vassoi del frigorifero. Tra macchie di cibo varie, il frigorifero necessita spesso di un bel lavaggio. Invece di strofinare fino all’ultimo ripiano, meglio lavare tutte le parti smontabili in lavastoviglie.

Gli accessori dell’aspirapolvere. Questi sono lavabili a basse temperature, dopo aver rimosso lo sporco in eccesso.

La griglia della cappa. Non tutti i modelli sono lavabili in lavastoviglie. Meglio verificare prima. Se possibile, grasso e incrostazioni andranno via con un solo lavaggio.

Ecco quindi cosa abbiamo in casa che non sapevamo di poter lavare in lavastoviglie. Un ultimo consiglio. Non soltanto gli oggetti possono essere lavati in lavastoviglie, ma anche verdure e patate. Distribuirle nel cestello superiore e scegliere un lavaggio normale senza l’aggiunta di detersivo.