Il pistacchio rientra nella grande famiglia della frutta secca, esso è uno dei più amati e sgranocchiati in tutto l’anno. Il pistacchio è buono da solo od anche abbinato, è buono puro, è buono in crema ed è buono in granella. Questo viene utilizzato anche per dare quel tocco in più a piatti salati e dolci, viene consumato anche come snack di metà mattinata o pomeridiano.

Quando si inizia a mangiarlo non la si smette più, forse anche per questo ci sarà capitato di chiederci parecchie volte a quali piatti abbinarlo. C’è da dire anche che i pistacchi sono ricchi di minerali come il calcio, il ferro, il magnesio ed il potassio. Tra le vitamine più importanti troviamo quelle del gruppo B, A, C, E, K.

Questi sono ricchi di antiossidanti che contrastano i radicali liberi ed inoltre contrastano il colesterolo cattivo.

Ci sono tantissimi motivi per gustare i pistacchi, in questo articolo mostreremo come abbinarlo per esaltare il suo gusto unico. Ecco con quali ingredienti prelibati abbinare il pistacchio per leccarsi i baffi.

Mortadella

Il primo degli abbinamenti più conosciuti è dato dall’unione del pistacchio con la mortadella. Una vera delizia, facile da reperire su tutti i banconi del supermercato.

Il pistacchio può accompagnare la mortadella sia come antipasto ma anche nella creazione dei famosi involtini di carne a base di mozzarella, mortadella e pistacchio.

Gamberi e gamberoni

Un altro abbinamento da non dimenticare mai è quello tra il pistacchio, il gambero od il gamberone.

Sempre di più si sta diffondendo nei menu di vari ristoranti il primo piatto a base di pesto di pistacchio, gamberi e granella di pistacchio.

Questa ricetta è anche molto semplice da riprodurre in casa per chi ama cucinare, questo accostamento risulterà sublime per il palato di chi lo gusta.

Pistacchio e ricotta

L’abbinamento con la ricotta è per lo più duale, ottimo per i piatti salati pensiamo al ripieno della pasta fresca o di torte salate.

Ma il pistacchio risulta perfetto per la creazione di piatti dolci. Un esempio che possiamo riportare è il cannolo siciliano.

Questo dolce è perfetto sia per la croccantezza ma anche e soprattutto per la sua farcia: ricotta fresca, gocce di cioccolato e granella di pistacchio.

Ecco dunque con quali ingredienti prelibati abbinare il pistacchio per leccarsi i baffi.