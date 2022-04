Per molte famiglie il conto corrente è il posto sicuro dove depositare i risparmi. Per poterli, poi, all’occorrenza, prelevare non solo per le spese ordinarie, ma anche per quelle impreviste e quindi inattese. Pur tuttavia, spesso i costi annui di gestione di un conto corrente, tra le spese fisse e quelle applicate sulle operazioni effettuate, possono lievitare a dismisura.

Inoltre, quando le operazioni bancarie da effettuare sono sporadiche, il conto corrente rischia di essere davvero troppo costoso. Per esempio, se serve solo per accreditare lo stipendio o la pensione e per pagare con il bancomat l’acquisto di beni e servizi, allora forse è meglio valutare delle soluzioni. Ci sono, infatti, alternative anche a basso costo, come la carta ricaricabile con IBAN.

Ecco come vivere senza conto corrente ma facendo comunque tante operazioni bancarie e riducendo le spese fisse davvero all’osso

Nel dettaglio, la carta ricaricabile con IBAN presenta delle spese fisse che sono molto contenute. Questo perché, molto spesso, a questa carta non sono associati canoni mensili. Hanno, inoltre, costi che scattano solo in base al numero e alla tipologia delle operazioni effettuate.

Ecco come vivere senza conto corrente, quindi. Con la carta ricaricabile con IBAN che è perfetta proprio per l’accredito dello stipendio o della pensione come sopra accennato. Perfetta, poi, pure per domiciliare le bollette, per fare e per ricevere i bonifici, e per gli acquisti online che si possono effettuare sempre in tutta sicurezza.

Inoltre, al pari di un conto corrente bancario o postale, pure con la carta prepagata con IBAN il titolare può gestire lo strumento e può controllare il saldo e i movimenti comodamente online. Così come può utilizzare i fondi presenti sulla carta per gli acquisti online e nei negozi. Può anche ricaricare il cellulare e, tra l’altro, pure pagare le tasse e i bollettini postali.

I vantaggi della carta ricaricabile con IBAN

In più, con la carta ricaricabile con IBAN non solo si possono prelevare i contanti dagli sportelli ATM delle banche, ma si può in genere collegare pure ai servizi di pagamento di ultima generazione. Come, per esempio, Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay.

Le nuove carte prepagate con IBAN in circolazione, inoltre, sono sicure, grazie alla tecnologia Chip & Pin e sono abilitate pure per i pagamenti contactless.

