Ecco come vivere con al massimo 1000 euro al mese senza privarsi di troppe cose

Il caro vita è una disgrazia che colpisce moltissimi italiani. Da una parte troviamo dei salari che non si alzano mentre dall’altra l’inflazione corre e tutto aumenta. Bollette della luce e del gas, spesa settimanale e anche affitti nei maggiori centri urbani costano sempre di più.

Gli anni del boom economico sono passati da tempo e il benessere degli italiani si ritaglia sempre di più. Infatti, in un’epoca in cui chi ha il lavoro si ritiene già fortunato, avere uno stipendio anche di mille euro è una fatica che in molti non riescono a raggiungere.

Tuttavia, ci sono alcuni consigli che noi di ProiezionidiBorsa ci sentiamo di dare al Lettore per vivere al meglio anche con queste condizioni. Infatti, ecco come vivere con al massimo 1000 euro di stipendio e senza stringere troppo la cinghia.

Meglio in famiglia o con il partner

La prima constatazione riguarda una differenza che gli economisti vedono tra le spese fisse e quelle accessorie.

Le spese fisse sono quelle che riguardano la nostra stessa sopravvivenza dignitosa, ovvero tutto ciò che riguarda la casa e il cibo. Senza casa e cibo non possiamo proprio vivere decentemente e dunque si tratta di spese irrinunciabili.

Tuttavia, non è vero che non possiamo cercare di spalmare queste spese: infatti la soluzione principale è quella di vivere o con il nostro partner o con la nostra famiglia. Premettendo che anche il partner o qualcuno in famiglia guadagni anche qualcosa, queste spese fisse già si dividono. L’affitto di casa si divide di per sé, ma anche al supermercato possiamo fare una spesa per due risparmiando. Infatti, già solo con le confezioni maggiori andiamo a risparmiare e anche sullo spreco.

Se siamo da due in su riusciamo a rendere più efficiente la nostra spesa. Con cento euro di spesa a settimana in tutte le città italiane riusciamo già a portare a casa un’ottima spesa. Se aggiungiamo 600 euro di spesa media per l’affitto e bollette, siamo a settecento euro.

Anche sulle bollette possiamo risparmiare, già solo facendo una rapida ricerca su internet per trovare il fornitore più economico e adatto alle nostre esigenze.

Ecco come vivere con al massimo 1000 euro al mese senza privarsi di troppe cose

Sommando i due fattori presi in considerazione, arriviamo proprio alla soglia di mille euro, ma se ci ricordiamo che abbiamo da dividere la spesa in due non superiamo i cinquecento.

Con ciò che ci rimane possiamo dedicarci alle cosiddette spese secondarie o accessorie. E, anche per questo tipo di spese possiamo andare a risparmiare.

Con l’avvento della tecnologia e di internet sono sorte tante applicazioni per trovare sconti come Groupon e Groupalia o altre che ci consentono di mangiare al ristorante a prezzi scontati, come the fork.

A cinema e a teatro cerchiamo sempre di prenotare durante la settimana perché costa meno.

