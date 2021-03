La pandemia ha inevitabilmente bloccato molti settori dell’economia. Uno fra tutti il settore turistico culturale. Teatri, musei, e altri siti sono dovuti rimanere chiusi per via delle restrizioni per ridurre la diffusione del Covid-19.

Per questo motivo alcuni musei italiani si sono attrezzati affinché, nonostante tutto, si potesse continuare con una visita quantomeno virtuale. Il tutto in attesa di poter tornare a visitare i luoghi culturali in presenza.

Nel frattempo ecco come visitare comodamente da casa alcuni musei italiani. È sufficiente un tablet, uno smartphone o un PC per godersi l’arte serenamente da casa.

Il Museo Egizio, la Pinacoteca di Brera e i musei Vaticani

Fra questi musei ritroviamo il Museo Egizio di Torino il secondo museo di arte egizia più famoso ed importante al mondo dopo quello del Cairo. È possibile accedere alla collezione online per mezzo di una riproduzione 3D con cui fare dei tour virtuali.

Poi c’è la Pinacoteca di Brera dove è presente una grande parte è disponibile in altissima definizione tanto da poter ingrandire i particolari fino a 40 volta la misura reale.

Proseguendo, ritroviamo anche la Cappella Sistina e i Musei Vaticani che hanno aperto ai visitatori virtuali. A loro vengono offerti otto diversi percorsi che si possono ritrovare sul sito del museo.

È possibile, inoltre fare una visita a 360° della Cappella Sistina, del tesoro artistico più prezioso del Vaticano e visitare anche le stanze di Raffaello.

La Galleria degli Uffizi e le Scuderie del Quirinale

Ma la lista non è finita qui infatti ecco come visitare comodamente da casa alcuni musei italiani oltre quelli appena citati. Possiamo segnalare, infatti, la Galleria degli Uffizi in cui è presente il progetto virtuale Perviasioni creato proprio dalle Gallerie degli Uffizi di Firenze.

Questo tour prevede anche qui, una visita a 360° attraverso le sale del museo con i suoi capolavori (ricordiamo Botticelli e Raffaello su tutti). Infine rientrano in questo elenco le Scuderie del Quirinale di Roma. Le loro porte sono state virtualmente riaperte per premettere di visitare la mostra online Raffaello 1520-1483 aperta fino al 2 giugno.

Ricordiamo, inoltre, che tutti questi musei possiedo una propria pagina Instagram, Facebook e anche un proprio canale Youtube attraverso cui comunicare e permettere le loro visite virtuali.