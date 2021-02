Gli italiani e il gioco: un amore indescrivibile. Un amore conosciuto bene dal nostro Governo, tanto da pensare di unire i miliardi spesi in gioco, la battaglia al sommerso e la ripresa della spesa. Il prodotto finale è la lotteria degli scontrini! Ecco come vincere premi da 100.000 euro alla lotteria degli scontrini a partire dall’11 marzo. La Redazione nel dare notizia della prima estrazione di marzo, analizza, in pochi minuti di lettura, le probabilità di vincita.

L’Agenzia delle Entrate informa con un comunicato stampa del 30 gennaio, che giovedì 11 marzo, ci sarà la prima estrazione mensile della tanto attesa lotteria. L’11 marzo si distribuiranno premi da 100.000 euro a 10 acquirenti e premi da 20.000 euro a 10 esercenti. Si assegneranno sulla base degli scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dall’1 al 28 febbraio 2021.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Tutti contenti: esercenti e clienti premiati

In particolare l’Agenzia informa che da giugno cominceranno poi le estrazioni settimanali, e, ad inizio dell’anno venturo, la prima estrazione annuale. Quest’ultima premierà uno degli acquisti fatti dal primo febbraio al 31 dicembre 2021, con un premio da 5 milioni di euro ad un acquirente e 1 milione di euro ad un esercente.

Le probabilità di vincita ovviamente aumentano con il maggior numero di scontrini effettuati e variano a seconda delle giocate registrate. Potranno partecipare soltanto coloro che pagano per almeno 1 euro di spesa con mezzi elettronici presso esercenti che trasmettano telematicamente i corrispettivi.

Ad esempio, spendendo anche solo un euro con mezzi elettronici, lo scontrino elettronico inviato telematicamente dall’esercente produrrà un biglietto virtuale. Dopo l’estrazione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli abbinerà il codice lotteria associato al biglietto estratto, al codice fiscale dell’acquirente e alla partita IVA dell’esercente.

Ecco come vincere premi da 100.000 euro alla lotteria degli scontrini a partire dall’11 marzo

Proprio per realizzare lo scopo prefisso, sono previsti premi sia per l’acquirente sia per l’esercente presso il quale è stato effettuato l’acquisto. Le vincite saranno comunicate a mezzo PEC, all’indirizzo comunicato nell’area riservata del Portale lotteria, o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Entro 90 giorni dalla comunicazione, bisognerà recarsi presso l’ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente sulla base della propria residenza o codice fiscale.

Come fare per aumentare le probabilità di vincita?

Facile: partecipare regolarmente, più scontrini si registrano e maggiori sono le probabilità di vincita. Inoltre, alla prima estrazione, essendo una novità per tutti, non tutti saranno già pronti. Pertanto i partecipanti potrebbero essere di meno.

Inoltre, la partecipazione è riservata esclusivamente agli acquisti in negozi fisici tramite pagamenti elettronici. Pertanto, la cerchia di acquirenti si restringe, quindi se paghiamo sempre cashless, avremo più scontrini con maggiore probabilità di vincita! Ed ecco come vincere premi da 100.000 euro alla lotteria degli scontrini a partire dall’11 marzo!

Pertanto, come scrive l’Agenzia, tutti pronti ai nastri di partenza e buona fortuna!

Approfondimento

Cashback fino a 300 euro, Supercashback fino a 3.000 euro. Tutti i regali del Governo cashless