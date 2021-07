Ogni anno la stessa storia. Arriva l’estate e non sappiamo che outfit sfoggiare per essere al top.

Siamo andate in tutti i nostri negozi preferiti ma non riusciamo a trovare nulla che soddisfi le nostre esigenze.

Vogliamo un look di tendenza che ci faccia ammirare da tutti. Ma che indumento scegliere?

Grazie a questo articolo scopriremo il segreto per essere sempre alla moda.

Ecco come vestirsi quest’estate per fare tendenza ed essere sempre alla moda

Con l’arrivo dell’estate amiamo sfoggiare look colorati e unici.

Vogliamo catturare l’attenzione per far ammirare a tutti i nostri abiti sgargianti. A volte però non sappiamo riconoscere la moda del momento e non vogliamo rischiare di vestirci male.

Poche di noi sanno che anche quest’anno è tornata la moda degli abiti crochet. Conosciuta come la moda degli abiti fatti ad uncinetto, questa tendenza sta ritornando tra noi.

Controllando su qualsiasi Social Network noteremo con gioia che tutte le più famose influencer non rinunciano mai a questo abbigliamento.

Che siano accessori sbarazzini o veri e propri abiti, riconosceremo facilmente questi indumenti fatti a mano.

I pezzi più noti sono sicuramente i bikini o i cappellini che riparano dal sole. Ma nell’ultimo periodo spopolano anche i completi di minigonne abbinate alle canotte.

Cerchiamo di imparare questa facile tecnica creativa o compriamoci qualche modello già confezionato. In questo modo non rinunceremo ai look che spopolano in questa estate 2021.

Ecco come vestirsi quest’estate per fare tendenza ed essere sempre alla moda. Tutti invidieranno il nostro look e riceveremo molti complimenti.

Come completare l’outfit

Quando vestiamo con abiti crochet attiriamo facilmente l’attenzione. Ricordiamoci però di non osare troppo aggiungendo accessori a caso.

Si consiglia di abbinare cappelli o borsette di colori neutri in modo che prevalga il colore del nostro vestito fatto a mano.

Utilizziamo dei sandali bassi per ottenere un look ancora più boho chic. E utilizziamo occhiali da sole neri. Otterremo così un outfit ancora più particolare e sorprendente.

Finalmente le nostre giornate al mare o in città prenderanno una sfumatura colorata e frizzante. Tutte le ragazze vorranno essere alla moda come noi.

Se al Lettore interessa l’articolo si consiglia questa lettura.